Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Из-за потепления на юге Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Так же прогнозируются сильные осадки.

Фото : 24kz9 февраля 2020, 15:37

Казгидромет распространил штормовое предупреждение на юге Казахстана, передает zakon.kz.

В связи с сохранением положительного температурного фона и прогноза осадков местами сильных, 9-12 февраля в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и прилагающей территориях Алматы имеется риск формирования склонового стока, - сообщили в ДЧС Алматы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты