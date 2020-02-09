Из-за потепления на юге Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Так же прогнозируются сильные осадки.
Фото : 24kz9 февраля 2020, 15:37
Казгидромет распространил штормовое предупреждение на юге Казахстана, передает zakon.kz.
В связи с сохранением положительного температурного фона и прогноза осадков местами сильных, 9-12 февраля в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и прилагающей территориях Алматы имеется риск формирования склонового стока, - сообщили в ДЧС Алматы.
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