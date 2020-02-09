Крышу школы сорвало в Туркестанской области
Жертв и пострадавших нет.
Фото : МВД РК9 февраля 2020, 16:40
В селе Жыланбузган Толебийского района Туркестанской области из-за порывистого ветра до 26 м/с сорвало кровлю трехэтажного здания КГУ "Жыланбузган средняя школа", передает zakon.kz.
Кровлю сорвало на общей площади более 1000 кв.м.
Жертв и пострадавших нет.
На месте работают сотрудники ДЧС и комиссия.
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