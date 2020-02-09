Нам жить здесь с братьями казахами - Хусей Дауров.

Политолог Ербол Едилов опубликовал в Telegram запись разговора председателя Ассоциации дунган Казахстана Хусея Даурова с журналистами, передает zakon.kz.

Дауров поделился хронологией событий. Так, по его словам, прибывший в Масанчи спецназ навел и обеспечил порядок в селе.

В соседнем селе в Сортобе, рядом с Сортобе - Булар батыр. Сейчас эти молодчики прорвали оцепление и начали поджигать еще одно село. В Булар батыре - там стреляют ружьями из дроби и поджигают дома. Сказали что вызвали военных, но до сих пор еще нету. У меня к вам просьба (к журналистам, - прим.), чтобы написали и быстрее прислали военных, чтобы успокоили обстановку. Если у вас есть возможность, - говорил Дауров.

Председатель Ассоциации дунган также рассказал о тех, кто устраивал погромы.

Я терял сознание, руку сломали, а так терпимо. Главное - нам жить здесь с братьями казахами с другими, а приехали эти молодчики, это в основном не местные а с разных краев. В основном это криминальные элементы. Мы боимся что они прорвутся в Сортобе. Рядом с нами был замакима области, я фамилии не помню, но вот сейчас прорвали. Там был аким области и начальник УВД. Несмотря на то, что они были там, прорвали оцепление. Там тоже есть жертвы, уже две жертвы и много раненных, - сказал по телефону Хусей Дауров.

В разговоре председатель также заявил, что дунгане живет с казахами в мире и согласии с давних времен.

Мы не хотим этнических проблем, мы хотим, чтобы защитили нашу жизнь. Мы с местными казахами живем в мире и согласии уже 140 лет. У нас родственники, құдалар - все казахи. А вот из числа молодчиков начали громить, избивать, убивать. Мне приставили пистолет к голове. Хорошо что там нашелся местный, который сказал: "это аксакал, он пришел усмирять". Мы просим, чтобы скорее прислали помощь.

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