Часть Алматы осталась без света

Жители мегаполиса сообщают о проблемах с подачей электричества.

Жители Алматы и Алматинской области сообщают об отключении электроэнергии, передает zakon.kz.

По предварительной информации нет света в мкр. Куат, в Байсерке, Гульдер, Али, Жаналык.

В Алматы жители сообщают о перебоях в районах Момышулы-Райымбека, Ауэзова-Толе би, Богенбай батыра, Сатпаева-Розыбакиева, а также в микрорайонах Тастак, Аксай, кроме этого о перебоях сообщают в Капчагае.

Информация уточняется.

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