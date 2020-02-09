Часть Алматы осталась без света
Жители мегаполиса сообщают о проблемах с подачей электричества.
Фото : Pixabay9 февраля 2020, 20:36
Жители Алматы и Алматинской области сообщают об отключении электроэнергии, передает zakon.kz.
По предварительной информации нет света в мкр. Куат, в Байсерке, Гульдер, Али, Жаналык.
В Алматы жители сообщают о перебоях в районах Момышулы-Райымбека, Ауэзова-Толе би, Богенбай батыра, Сатпаева-Розыбакиева, а также в микрорайонах Тастак, Аксай, кроме этого о перебоях сообщают в Капчагае.
Информация уточняется.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006569-288ca377502a78e21c614efde870b9cb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...