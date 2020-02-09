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Часть Алматы осталась без света

Жители мегаполиса сообщают о проблемах с подачей электричества.

Фото : Pixabay9 февраля 2020, 20:36

Жители Алматы и Алматинской области сообщают об отключении электроэнергии, передает zakon.kz.

По предварительной информации нет света в мкр. Куат, в Байсерке, Гульдер, Али, Жаналык.

В Алматы жители сообщают о перебоях в районах Момышулы-Райымбека, Ауэзова-Толе би, Богенбай батыра, Сатпаева-Розыбакиева, а также в микрорайонах Тастак, Аксай, кроме этого о перебоях сообщают в Капчагае.

Информация уточняется.


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