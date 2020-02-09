"Будут отвечать по закону". Сапарбаев встретился с жителями Кордайского района
Граждане, которые не совершали противоправных действий, будут отпущены - Сапарбаев.
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев провел встречи с жителями сел Сортобе, Масанчи, Аухатты и Каракемер Кордайского района, передает zakon.kz.
В них также приняли участие вице-спикер Сената Парламента Бектас Бекназаров, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев, депутат Мажилиса Бахытбек Смагул и другие.
На встрече с сельчанами члены Правительственной комиссии обсудили вопросы соблюдения правопорядка, восстановления причиненного ущерба, объективного выяснения обстоятельств случившегося инцидента, дальнейших мер по сохранению единства и согласия, принятия мер по недопущению подобных конфликтов в будущем.
Также местных жителей интересовала судьба задержанных граждан.
Граждане, которые не совершали противоправных действий, будут отпущены. Все, кто принимал участие в беспорядках, будут отвечать по закону. Сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства, - заверил вице-премьер.
Сортобинцы призвали односельчан соблюдать спокойствие и порядок.
Есть законы РК, есть правоохранительные органы - это нужно ставить во главу угла. Нужно объективно разобраться, что случилось и кто виноват. Мы не должны заниматься самосудом. Главное - сохранить мир, единство и согласие в обществе, - сказал один из жителей села.
Правительственная комиссия продолжает работу в Кордайском районе.
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