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"Будут отвечать по закону". Сапарбаев встретился с жителями Кордайского района

Граждане, которые не совершали противоправных действий, будут отпущены - Сапарбаев.

Фото : Бауыржан Жуасбаев9 февраля 2020, 22:02

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев провел встречи с жителями сел Сортобе, Масанчи, Аухатты и Каракемер Кордайского района, передает zakon.kz.

В них также приняли участие вице-спикер Сената Парламента Бектас Бекназаров, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев, депутат Мажилиса Бахытбек Смагул и другие.

На встрече с сельчанами члены Правительственной комиссии обсудили вопросы соблюдения правопорядка, восстановления причиненного ущерба, объективного выяснения обстоятельств случившегося инцидента, дальнейших мер по сохранению единства и согласия, принятия мер по недопущению подобных конфликтов в будущем.

Также местных жителей интересовала судьба задержанных граждан.

Граждане, которые не совершали противоправных действий, будут отпущены. Все, кто принимал участие в беспорядках, будут отвечать по закону. Сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства, - заверил вице-премьер.

Сортобинцы призвали односельчан соблюдать спокойствие и порядок.

Есть законы РК, есть правоохранительные органы - это нужно ставить во главу угла. Нужно объективно разобраться, что случилось и кто виноват. Мы не должны заниматься самосудом. Главное - сохранить мир, единство и согласие в обществе, - сказал один из жителей села.

Правительственная комиссия продолжает работу в Кордайском районе.


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