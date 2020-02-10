Сапарбаев семье погибшего в Кордайском районе: Мы найдем виновных

В это трудное для семьи время нужно быть сильными.

Правительственная комиссия посетила в ауле Альжан-апа семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате трагических событий в Кордайском районе, передает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев и аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов выразили соболезнования и слова поддержки родным и близким от имени руководства страны.

Бердибек Сапарбаев заверил, что виновные в гибели Дархана будут установлены и понесут наказание по закону.

От имени Президента Касым-Жомарта Токаева примите наши искренние соболезнования. Крепитесь. В это трудное для семьи время нужно быть сильными. Мы найдем виновных и они понесут наказание по закону, — отметил он.

Также вице-премьер подчеркнул, что семья погибшего не остается без поддержки государства, им будет оказана вся необходимая помощь.

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