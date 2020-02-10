Представители духовенства призывают участников конфликта в Кордае к примирению

Испокон веков единство считается главным богатством нашего народа.

Духовное управление мусульман Казахстана обеспокоено ситуацией с массовыми беспорядками, произошедшими в Кордайском районе Жамбылской области, и призывает всех граждан к примирению, сообщает zakon.kz.

Как говорится в сообщении ДУМК, мусульманину неприемлемо допускать рукоприкладство и наносить вред своему брату. Все конфликты должны разрешаться цивилизованно. Представители духовенства призывают граждан к примирению.

- Личные разногласия и конфликты не должны нарушать общественный порядок и покой жителей, ведь Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) говорил, что мусульманская умма собирается только для совершения благих дел, - подчеркнули мусульмане. - Только спокойствие и терпение приведут к благому. Мы должны опасаться, чтобы случайно или намеренно не нанести вред нашим другим братьям. Необходимо предостерегаться от сеяния смуты и раздора, общественный порядок - самое важное и необходимое для каждой семьи. Испокон веков единство считается главным богатством нашего народа. Благие инициативы нашего государства также направлены на укрепление единства народов, межнационального и межконфессионального согласия. Пусть Всевышний укрепит наше единство и согласие, пусть дарует мир и благополучие нашему народу!

Еркинбек кажы Шокай, главный имам Алматы также призывает казахстанцев жить в мире и согласии. "Пусть Всевышний Аллах защитит нашу страну, нашу землю, нашу религию от различных потрясений, разногласий, вражды и пусть укрепит между нами мир и покой, благополучие и согласие, единство, любовь и уважение" - говорит имам.

Он выразил соболезнование семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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