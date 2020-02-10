Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Представители духовенства призывают участников конфликта в Кордае к примирению

Испокон веков единство считается главным богатством нашего народа.

Фото : Zakon.kz10 февраля 2020, 14:12

Духовное управление мусульман Казахстана обеспокоено ситуацией с массовыми беспорядками, произошедшими в Кордайском районе Жамбылской области, и призывает всех граждан к примирению, сообщает zakon.kz.

Как говорится в сообщении ДУМК, мусульманину неприемлемо допускать рукоприкладство и наносить вред своему брату. Все конфликты должны разрешаться цивилизованно. Представители духовенства призывают граждан к примирению.

- Личные разногласия и конфликты не должны нарушать общественный порядок и покой жителей, ведь Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) говорил, что мусульманская умма собирается только для совершения благих дел, - подчеркнули мусульмане. - Только спокойствие и терпение приведут к благому. Мы должны опасаться, чтобы случайно или намеренно не нанести вред нашим другим братьям. Необходимо предостерегаться от сеяния смуты и раздора, общественный порядок - самое важное и необходимое для каждой семьи. Испокон веков единство считается главным богатством нашего народа. Благие инициативы нашего государства также направлены на укрепление единства народов, межнационального и межконфессионального согласия. Пусть Всевышний укрепит наше единство и согласие, пусть дарует мир и благополучие нашему народу!

Еркинбек кажы Шокай, главный имам Алматы также призывает казахстанцев жить в мире и согласии. "Пусть Всевышний Аллах защитит нашу страну, нашу землю, нашу религию от различных потрясений, разногласий, вражды и пусть укрепит между нами мир и покой, благополучие и согласие, единство, любовь и уважение" - говорит имам.

Он выразил соболезнование семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты