О ликвидации последствий в Кордайском районе рассказал Мамин Токаеву
Премьер-министр доложил об исполнении поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства по итогам 2019 года.
Фото : Акорда10 февраля 2020, 14:30
Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина, передает zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития страны за январь 2020 года и принимаемых мерах по привлечению инвестиций, - сообщается на сайте Акорды.
Также премьер-министр доложил об исполнении поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства по итогам 2019 года.
Глава государства был проинформирован о работе Правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
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