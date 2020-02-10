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О ликвидации последствий в Кордайском районе рассказал Мамин Токаеву

Премьер-министр доложил об исполнении поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства по итогам 2019 года.

Фото : Акорда10 февраля 2020, 14:30

Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития страны за январь 2020 года и принимаемых мерах по привлечению инвестиций, - сообщается на сайте Акорды.

Также премьер-министр доложил об исполнении поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства по итогам 2019 года.

Глава государства был проинформирован о работе Правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.


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