Нурсултан Назарбаев провел кадровые перестановки

Перестановки проведены в области безопасности страны.

Первый Президент Казахстана провел ряд кадровых перестановок, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу освобождены:

Баймукашев Мурат Калибекович от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;

Калинин Андрей Анатольевич от должности заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.

Решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы назначены:

Ташимбаев Тимур Газизбекович заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;

Тимур Ташимбаев родился 25 сентября 1965 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова; специальность "Правоведение".

Трудовой стаж:

· Стажер следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Алматы;

· Следователь прокуратуры, помощник прокурора Фрунзенского района г. Алматы;

· Помощник, старший помощник, заместитель прокурора Илийского района Алматинской области;

· Прокурор Турксибского и Бостандыкского районов г. Алматы;

· Заместитель прокурора г. Астаны;

· Заместитель заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК (2007-2012);

· Начальник Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК (2012-2016);

· Прокурор Акмолинской области (с 2016)

Есенеев Каиргельды Кайратович заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан;

Каиргельды Есенеев родился 7 августа в совхозе Шорсовский Кокчетавской области Щучинского района.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского Комсомола, г. Ленинград; минно-торпедное вооружение.

· Национальный университет обороны США (2014); магистр наук по вопросам национальной безопасности и стратегическим ресурсам государства.

Трудовой стаж:

· Командир группы минно-торпедной боевой части дизельной подводной лодки и на торпедно-технической базе Северного Флота, Краснознаменного Северного Флота, г. Полярный Мурманской области (1990-1994);

· Служба в частях Военно-морских сил Республики Казахстан, п. Баутино, г. Актау, Мангистауской области (1994-2000);

· Служба в Управление внешних связей Аппарата Министра обороны Республики Казахстан (2000-2002);

· Служба в сфере международных отношений МО РК (2002-2010);

· Начальник Департамента Международного сотрудничества Центральный Аппарат МО РК (2010-2013);

· Начальник главного штаба - первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан (2014-2018);

· Заместитель начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (по международному сотрудничеству) - начальник управления международного сотрудничества и администрирования (с 2018)

Бейспеков Азамат Омирзакович заместителем заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.

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