Нурсултан Назарбаев провел кадровые перестановки
Перестановки проведены в области безопасности страны.
Первый Президент Казахстана провел ряд кадровых перестановок, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.
Решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу освобождены:
Баймукашев Мурат Калибекович от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;
Калинин Андрей Анатольевич от должности заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.
Решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы назначены:
Ташимбаев Тимур Газизбекович заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;
Тимур Ташимбаев родился 25 сентября 1965 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова; специальность "Правоведение".
Трудовой стаж:
· Стажер следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Алматы;
· Следователь прокуратуры, помощник прокурора Фрунзенского района г. Алматы;
· Помощник, старший помощник, заместитель прокурора Илийского района Алматинской области;
· Прокурор Турксибского и Бостандыкского районов г. Алматы;
· Заместитель прокурора г. Астаны;
· Заместитель заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК (2007-2012);
· Начальник Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК (2012-2016);
· Прокурор Акмолинской области (с 2016)
Есенеев Каиргельды Кайратович заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан;
Каиргельды Есенеев родился 7 августа в совхозе Шорсовский Кокчетавской области Щучинского района.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского Комсомола, г. Ленинград; минно-торпедное вооружение.
· Национальный университет обороны США (2014); магистр наук по вопросам национальной безопасности и стратегическим ресурсам государства.
Трудовой стаж:
· Командир группы минно-торпедной боевой части дизельной подводной лодки и на торпедно-технической базе Северного Флота, Краснознаменного Северного Флота, г. Полярный Мурманской области (1990-1994);
· Служба в частях Военно-морских сил Республики Казахстан, п. Баутино, г. Актау, Мангистауской области (1994-2000);
· Служба в Управление внешних связей Аппарата Министра обороны Республики Казахстан (2000-2002);
· Служба в сфере международных отношений МО РК (2002-2010);
· Начальник Департамента Международного сотрудничества Центральный Аппарат МО РК (2010-2013);
· Начальник главного штаба - первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан (2014-2018);
· Заместитель начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (по международному сотрудничеству) - начальник управления международного сотрудничества и администрирования (с 2018)
Бейспеков Азамат Омирзакович заместителем заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.
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