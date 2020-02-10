Бердибек Сапарбаев назначен акимом Жамбылской области
Ранее он занимал должность заместителя Премьер-министра РК.
Бердибек Сапарбаев назначен акимом Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича акимом Жамбылской области, освободив от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, - говорится в приказе.
Бердибек Сапарбаев родился 9 февраля 1953 года в селе Бесарык Кзыл-Ординской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алма-Атинский институт народного хозяйства (1977); Специальность "Экономика и планирование материально-технического снабжения".
Трудовой стаж:
· Рабочий совхоза "Задаринский" Яныкурганского района Кзыл-Ординской области (1969-1971);
· Ревизор Казахского республиканского управления гострудсберкасс (08.1977-09.1977);
· Экономист, старший, ведущий, главный экономист, заместитель начальника отдела Министерства финансов Казахской ССР (10.1977-1988);
· Заместитель Министра народного образования Казахской ССР (1988-1993);
· Заместитель заведующего, заведующий отделом финансов, труда и социальной защиты Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1993-1994);
· Руководитель аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (03.1995-09.1995);
· Аким Кызылординской области (09.1995-07.1999);
· Аким Южно-Казахстанской области (28.07.1999-29.08.2002);
· Председатель Агентства таможенного контроля Республики Казахстан, Вице-министр финансов - Председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (29.08.2002-01.02.2006);
· Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан - Представитель Правительства в Мажилисе (01.02.2006-09.02.2007);
· Вице-министр экономики и бюджетного планирования (09.02.2007-27.08.2007);
· Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (27.08.2007-04.03.2009);
· Аким Восточно-Казахстанской области (04.03.2009-11.11.2014);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (11.11.2014; переназначен 30.04.2015-11.09.2015);
· Аким Актюбинской области (11.09.2015, полномочия продлены 09.02.2016-02.2019);
· Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (25.02.2019-08.2019);
· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (с 08.2019)
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