О чем рассказал перед смертью второй пилот рухнувшего Fokker-100

Опубликована запись разговора

Авиакомпания Bek Air обнародовала аудиозапись беседы со вторым пилотом Fokker-100 Миржаном Мулдакуловым, который умер от полученных травм 28 января, передает zakon.kz.

Отмечается, что Мулдакулов беседовал с членами комиссии по расследованию авиационного происшествия.

Пилот рассказал о предвзлетной подготовке, условиях перед стартом, первых минутах катастрофы и гибели КВС (командир воздушного судна).

- Минус 12, морозяка - устойчивая, железо - холодное, сухое. Закрылки гладил. Переднюю часть по кромке посмотрел - блестящая. Облачко низкое, видимость маленькую давали - 1200-1400 метров. Нам разрешили взлет. Мы поехали. Нас сильно дергает. Нас влево как шандарахнет. А нос пошел... Я взялся за штурвал - не реагирует. От себя чуть-чуть - он тупо так, медленно (реагирует). Как будто стабилизатор тормозит. Вернулись обратно, на ось полосы. Держал-держал и - клевок (кивок носа корабля - прим. ред.)! Пытаюсь удержать его, а он пошел носом. Он задержался, я начал разгонять. И тут "Gear up" (замечание компьютера "убрать шасси" - прим. ред.) - я потянулся убрать, и нас как швырнет. Я потянул вправо, успел даже за рычаг дернуть. Снова клевок, мы пытались вытянуть, но нас обратно. Так и не поняли, что это было.

…

- Взлетели. Поднялись. И тут снова клевок! Земля приближается. Прошлись по земле. Вспомнил аварию на Шереметьево - думаю, лишь бы не бетон, нужно на грунт. Нас начало подворачивать. Уже край полосы, мы положили аккуратно на брюхо, и понеслось скольжение на брюхе. Неуправляемое.

...

- По данным расшифровки параметров полета видно, что был убран режим работы двигателей, а потом снова был увеличен до максимального режима. Уменьшали режим работы двигателей?

- Нет. Я не вмешивался и участия не принимал, так как это запрещено по технологии работы экипажа. Все действия выполнялись КВС.

- То есть управление самолетом осуществлял исключительно КВС?

- Да, я вел контроль и связь.

- После взлета как вел себя самолет: резко кабрировал или резко пикировал?

- После взлета самолет швырнуло влево. Самолет начал кабрировать. В это время сработала сигнализация по крену. Потом произошло неестественное опускание носа вниз - "клевок". Самолет удалось выровнять. Потом произошел бросок вправо с кабрированием самолета. И складывалось впечатление, что стабилизатор "живёт своей жизнью" ...

- Перед вылетом вы вдвоем осматривали самолет. Каким методом вы проверяли поверхность крыльев? Существует мнение, что вы не проверяли.

- Как не проверяли? В трех местах проверяли руками. До закрылков мы оба дотянулись. Я повыше ростом КВС и переднюю часть крыльев я проверил, погладил железо. Оно было чистое и сухое.

27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. КВС Марат Муратбаев погиб при столкновении.

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