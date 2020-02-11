19 полицейских пострадали в кордайском конфликте
Всего за медицинской помощью обратились 178 человек.
Фото : пресс-служба МВД РК11 февраля 2020, 09:22
На заседании правительства новый аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о ситуации в Кордайском районе, передает корреспондент zakon.kz.
На сегодня в целом в районе ситуация стабильная. Всеми правоохранительными органами совместно с местными исполнительными органами ведется работа. За 5 дней за помощью обратились 178 человек, из них 19 сотрудники полиции, погибли 10. Всем семьям погибших оказывается помощь. Члены комиссии от имени главы государства выразили соболезнования. Также участвовали в медпомощи в Кордайской больнице 13 человек, в Алматы - 20, люди, которые находились в Кыргызстане мы перевезли в Алматы и Тараз. Там сейчас нет людей, - сказал он.
По его словам, в Кордай из Алматы приехали "очень известные врачи".
На сегодня мы сейчас с помощью местного населения проверяем дома и коммерческие объекты. Мы дадим вам предложения по оказанию помощи. Встречались с населением, пояснили, какая им будет оказана помощь. Все понимают ситуацию. Вчера мы встретились с аксакалами, поговорили. В будущем для того, чтобы не повторялись такие ситуации. За три дня некоторые граждане выезжали в Кыргызстан. Со вчерашнего дня все школы, детсады работают в обычном режиме, во всех магазинах тоже начата работа, - пояснил аким области.
Также Сапарбаев добавил, что сейчас при строительстве домов и объектов торговли будут привлечены местные предприниматели, местное население.
И выходцы из данных регионов. Мы работаем с бизнесменами выходцами из Кордайского района, они готовы помочь. Будем использовать их возможности. Вся ситуация под контролем. Думаю, все образуется. Есть некоторые проблемы, - заключил он.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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