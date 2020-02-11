8 тысяч казахстанцев вернулись из Кыргызстана после кордайского конфликта

На сегодня в Кордайском районе в штатном режиме работают все детсады и школы.

В кулуарах правительства аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал, что из бежавших в связи с кордайскими событиями казахстанцев в Кыргызстан уже 8 тысяч вернулись на родину, передает корреспондент zakon.kz.

За последние три дня много наших граждан бежали в Кыргызстан. За эти два дня было возвращено 8 тысяч граждан, - сказал Сапарбаев.

Он добавил, что в настоящее время в Кордайском районе работают все детсады и школы в штатном режиме. Также работают торговые точки.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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