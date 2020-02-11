Построят ли курорт в Бутаковке?

В ущелье идут уборочные мероприятия, а потом пройдут посадки новых деревьев - Дилдахмет.

В Алматы на месте срубленных в Бутаковском ущелье елей собираются построить горнолыжный курорт. Об этом написала экоактивист Салтанат Ташимова в Facebook. Однако в Комитете лесного хозяйства и животного мира эту информации не подтвердили, передает zakon.kz.

На месте тысяч срубленных елей собираются строить горнолыжный курорт. Нашлись инвесторы, уже была презентация проекта. Со стороны города будут вложения в части подведения коммуникаций, все остальное - с коммерсантов. Что это за напасть, не смогли на Кокжайляу, теперь за Бутаковку принялись? - написала Салтанат Ташимова.

На что пресс-секретарь комитета Сакен Дилдахмет ответил, что в ущелье идут уборочные мероприятия, а потом пройдут посадки новых деревьев.

На территории Бутаковки недавно прошли санитарные рубки. Сейчас проводятся уборочные мероприятия. Примерно продлится до весны. Весной будут проведены работы по подготовке почвы для посадки елей. На данном месте нацпарком заново будут посажены деревья. Любая рубка, стройка и др. мероприятия на территории нацпарка обязательно пройдет только через общественные слушания, - написал он.

Как сообщалось, что в Бутаковском ущелье вырубят 2280 елей на площади 7,3 гектара.

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