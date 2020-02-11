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Казахстанец пытался провести наркотики в протезе

Запрещенное вещество обнаружила собака по кличке Рада.

Фото : pixabay.com11 февраля 2020, 12:42

В Жамбылской области пограничники пресекли попытку провоза наркотических средств в протезе, передает zakon.kz.

Запрещенное вещество обнаружила собака по кличке Рада. Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК, гражданин Казахстана 1972 года переходил границу из Казахстана в Кыргызстан через пункт транспортно-пограничного контроля "Айша бибі авто" недалеко от поселка Мерке.

При личном досмотре в протезе правой ноги обнаружено предположительно наркотическое средство. Количество и тип наркотического средства будет известен после проведения экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства

Задержанного пограничники передали в отдел полиции Жамбылского района


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