Иск к авиакомпании "Bek Air" расширился до 77 человек

С момента подачи иска увеличился поток обращений в Комитет.

Комитет по защите прав потребителей намерен дополнить иск к авиакомпании "Bek Air", передает zakon.kz.

Ранее Комитет по защите прав потребителей сообщал, что подал исковое заявление на авиакомпанию "Bek Air". Основанием для иска послужило обращение 20 потребителей, которым компания не возвратила деньги за приобретенные авиабилеты.

С момента подачи иска увеличился поток обращений в Комитет. На "горячую линию" Комитета позвонило более 100 человек, дополнительно поступило 32 заявлений для восстановления прав 57 потребителей. Всего по состоянию на 10 февраля Комитет получил 44 заявления для восстановления нарушенных прав 77 потребителей на общую сумму 2 146 199 тенге, - сообщили в комитете.

Потребители могут обратиться в Комитет для консультации по телефонам "горячей линии" 8 (7172) 74-98-32, 74-98-36.

Заявления принимаются на почтовый адрес комитета: г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 2 подъезд.

Также обращение можно направить через портал Электронного правительства (egov.kz).

Заявление заполняется по образцу, который можно запросить, позвонив на "горячую линию" либо скачать на сайте Комитета.

Кроме того, важно приложить копии фискальных чеков или других подтверждающих документов, билетов и документов, удостоверяющих личность.

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