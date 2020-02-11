В Казахстане подорожали лекарства

Рост составил 5,5 процентов.

Лекарства и прочие фармацевтические препараты подорожали на 5,5% во всех регионах Казахстана, передает zakon.kz.

Согласно исследованию Energyprom, объем производства основных фармацевтических продуктов за январь–декабрь 2019 года достиг 92 млрд тг — на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года*.

Индекс промышленного производства, показывающий реальный рост, после прошлогоднего сокращения (91,9% в 2018 году) в 2019 году составил 112,2%.

* Сравниваются оперативные данные за январь–декабрь 2019-го и 2018 годов.

Почти 90% всего производства в секторе приходится на три региона: Алматинскую область (31,6 млрд тг), Шымкент (31,4 млрд тг) и Алматы (19,5 млрд тг).

Производство непосредственно лекарственных препаратов за январь–декабрь 2019 года достигло 81,3 млрд тг, прочих фармацевтических препаратов — 5,2 млрд тг.

Индекс промышленного производства лекарств в 2019 году составил 118,6% к прошлому году, прочих фармпрепаратов — 112,4%.

Розничные цены на основные фармацевтические препараты, рассматриваемые Комитетом по статистике, за год увеличились на 2,3–8,9%.

Заметнее всего подорожали витаминные препараты — до 425 тенге за 10 таблеток; вата подорожала на 8,3%, до 248 тг за 100 граммов. Меньше всех вырос в цене ампициллин — до 140 тг за 10 таблеток.

В целом цены на фармацевтические препараты по Казахстану за январь 2020 года выросли на 5,5% к январю 2019-го.

Среди регионов РК наиболее существенное подорожание наблюдалось в Нур-Султане: на 9,1%. Следом идут Кызылординская область (на 7,6%) и Алматы (на 7,2%). Годовое увеличение потребительских цен на фармацевтические препараты было зафиксировано во всех регионах РК.

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