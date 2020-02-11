Зачем Нацбанк Казахстана скупает все больше золота

Казахстан входит в семерку стран, где доля золота в золотовалютных запасах превышает 50%.

Национальный банк Казахстана планирует закупить в 2020 году более 26 тонн золота. Об этом в январе сообщил портал inbusiness.kz. Своим мнением о том, поможет ли нашей стране такой инструмент для инвестирования сгладить последствия нестабильной экономической ситуации, складывающейся сейчас в мировой экономике, в беседе с журналистом zakon.kz поделился аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев.

Как отметил спикер, сейчас Казахстан действительно входит в семерку стран наряду с США, Германией, Нидерландами, Италией, Грецией и Францией, в которых доля золота в золотовалютных запасах превышает 50%.

То есть, понятно, что у нас золота в чистом виде меньше, чем, например, в той же России или в Испании, но у них доля золотовалютных запасов меньше 50%, а у нас больше. И такой политики Нацбанк РК придерживается уже последние два года. Более того, только за прошлый год доля золота в золотовалютных резервах нашей страны прибавила 31%, и составляет 65,1% или почти 19 миллиардов долларов. То есть Казахстан придерживается этой традиции и покупает золото. И на мой взгляд, в данной ситуации, это правильно, – считает эксперт.

Он подчеркнул, что мировая экономика уже на протяжении 12 лет развивается в положительном темпе, и это самый длительный период роста за всю историю экономических наблюдений. Но экономика циклична, и всегда рано или поздно случаются рецессии, кризисы. И сейчас, точнее, еще с прошлого года, все ожидают нового глобального кризиса.

Предпосылками к этому может служить инверсия кривой доходности, которая считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США и была перед всеми прошлыми кризисами. Это и раздутие некоторых пузырей, особенно в информационном секторе компаний фондового рынка. Также сейчас все говорят о коронавирусе. Потому что Китай с 2003 года, когда была вспышка вируса SARS, стал очень значимой мировой экономикой. По некоторым подсчетам, КНР – мировая экономика №1, по другим – №2 после США. Но в любом случае он очень сильно влияет на всю экономику мира. И если его экономика будет падать, то будут падать и все остальные. Все это говорит о том, что действительно кризис возможен. Он мог быть в прошлом году, может быть в этом году, а может быть – в следующем, – считает Андрей Чеботарев.

При этом спикер отметил, что если коронавирус все же подвигнет мир к рецессии, его действие будет ограничено. Ведь понятно, что вирус рано или поздно будет побежден, и экономики быстро вернутся к прежним темпам, а потому последствия от него будут гораздо слабее, чем это было в 2008-2009 годах, когда кризис был спровоцирован пузырем на рынке ипотечного кредитования в США.

Если же говорить именно об увеличении Нацбанком РК запасов золота, то оно считается защитным активом. Оно очень сильно прибавило в цене, как за прошлый год, так и в начале этого, и сейчас находится на пиках. Конечно, это не значит, что золото – универсальный защитный актив, потому что оно тоже подвержено падению. Во время прошлого мирового финансового кризиса 2008-2009 года золото тоже падало, но ретроспективный анализ показывает, что оно восстанавливалось быстрее всего, – пояснил эксперт.

Подготовил Владимир Демидов

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