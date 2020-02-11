Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Курсы валют: тенге еще укрепился на торгах

Средневзвешенный курс доллара составил 378,19 тенге (-0,81).

Фото : inbussines.kz11 февраля 2020, 16:09

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 378,19 тенге (-0,81).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9202 тенге (-0,0240), объем торгов 13 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 377,3-378,7 тенге, евро – 412,9-414,9 тенге, рос.рубля – 5,93-5,98 тенге.

В торгах приняли участие 11 членов KASE.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты