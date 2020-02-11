Курсы валют: тенге еще укрепился на торгах
Средневзвешенный курс доллара составил 378,19 тенге (-0,81).
Фото : inbussines.kz11 февраля 2020, 16:09
На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 378,19 тенге (-0,81).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9202 тенге (-0,0240), объем торгов 13 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 377,3-378,7 тенге, евро – 412,9-414,9 тенге, рос.рубля – 5,93-5,98 тенге.
В торгах приняли участие 11 членов KASE.
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