Курсы валют: тенге еще укрепился на торгах

Средневзвешенный курс доллара составил 378,19 тенге (-0,81).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 378,19 тенге (-0,81).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9202 тенге (-0,0240), объем торгов 13 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 377,3-378,7 тенге, евро – 412,9-414,9 тенге, рос.рубля – 5,93-5,98 тенге.

В торгах приняли участие 11 членов KASE.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!