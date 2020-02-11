Сироты годами не могут получить жилье в столице

Каждый очередник по закону и правилам предоставления жилья должен ежегодно обновлять документы. Многие этого не делали годами.

В столице сироты годами не могут получить жилье, положенное им по закону. Люди жалуются, что очередь на заветные квадратные метры продвигается медленно. Возмущает их и то, что если раньше очередникам выделяли арендное жилье с правом выкупа, то с прошлого года их лишили такой возможности, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

На 20 квадратных метрах съемной квартиры Мария Галиева ютится с тремя детьми. Чтобы прокормить семью, трудится на нескольких работах. От неустроенного быта и жизни на чемоданах устала. В очереди на заветное жилье она стоит целых шесть лет.

У меня нет ни бабушек, ни дедушек, ни теть, ни дядь. И вот, получается, я на очереди стою шесть лет, всего на 400 человек продвинулась. Моя очередь когда подойдет, мне будет 58 лет, - Мария Галиева.

Мать и отца Руслан Турысбеков потерял рано. В списке очередников он под номером 2164. Мужчина возмущен: квартиры людям выдают не по списку, а в хаотичном порядке. А с недавних пор получить арендное жилье с правом выкупа стало и вовсе невозможным.

До 2019 года было жилье арендное жилье с выкупом, его отменили. Сейчас выделяют сиротам арендное жилье без выкупа. Это сиротам невыгодно. Сейчас выдают трем категориям - многодетным и инвалидам. Им дают ипотеку под 2%, а нас оттуда убрали. Мы обращались в Акорду, МОН РК, к акиму, в жилищный фонд, это - все обращения, они говорят одно: "Ждите, ждите, ждите". Все! - сказал Руслан Турысбеков.

Как мы должны добиваться своей цели, если не к кому обратиться? Мы идем к своей цели, мы требуем свои, чтобы нас услышали, детей- сирот, - сказала Асель Байтурсынова.

В списке претендентов на собственный угол только в столице около 2700 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди них есть и те, кто ждет жилплощадь по десять лет. В Жилищном фонде столицы о проблеме знают. Только на объемы строительства повлиять не могут. В этом году из коммунального жилищного фонда выделили 700 квартир, 140 из которых достанутся этой категории горожан.

По закону в категорию детей–сирот распределяется не менее 20% от всего вводимого жилья. Возьмем за основу 100 квартир, из 100 квартир 20 квартир распределяют только среди категорий детей-сирот, остальные 80 - среди уязвимых слоев населения по дате постановки на очередь, - сказал замруководителя управления занятости и социальной защиты города Ануар Саипов.

С правом выкупа в этом году и в прошлом нет и не было, все без выкупа. Многие очередники, в-основном, первостоящие, понимая, что они первые, они сами не приходят на арендное без выкупа. Потому что нам не резон стоять, вот, пожалуйста. Не нужно бояться арендного жилья без выкупа, вы можете жить там столько, сколько захотите, - сообщила директор КГУ "Жилищный фонд" акимата города Нурсулу Кожахметова.

В жилфонде заверяют: большинство стоявших в очереди до 2009 года квартирами обеспечили. Тем, кого по каким-то причинам пропустили, обещали помочь. Каждый очередник по закону и правилам предоставления жилья должен ежегодно обновлять документы. Многие этого не делали годами.

В прошлом году квартиры в стране получили около 1500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В очереди на жилплощадь из этой категории граждан стоят около 62 тысяч человек.

На сегодняшний день в Казахстане 25 тысяч детей-сирот, из них более 3500 - в детских домах.

У нас в республике регулирует закон "О жилищных отношениях" получение жилья от государства, в том числе. В соответствии с законом "О жилищных отношениях" дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей получают в первую очередь жилье из государственного жилищного фонда, - сказал юрист Дамир Байхадулин.

Но перспектива жить в квартирах, которые никогда не выкупить, горожан не радует. Бороться за то, что гарантировано законом, люди готовы, пусть это будет долго и трудно. Они написали коллективное обращение со своими просьбами, среди которых - вернуть прежний порядок получения арендного жилья с правом выкупа. На днях они собираются попасть на прием к акиму города.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!