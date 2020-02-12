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Соседи отравили женщину и двоих детей вместе с клопами в Актау

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото : ленремонт12 февраля 2020, 07:14

В Актау семья отравилась химикатами при травле клопов в одной из соседних квартир, сообщает zakon.kz со ссылкой на tumba.kz.

В больницу были доставлены 42-летняя женщина и две девочки 10 и 15 лет.

У всех пострадавших диагностировали отравление токсическими веществами, - сообщили в Управлении здравоохранения Мангыстауской области.

Как выяснилось, соседи травили клопов, никого не предупредив о своих намерениях.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.


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