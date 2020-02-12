Соседи отравили женщину и двоих детей вместе с клопами в Актау
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото : ленремонт12 февраля 2020, 07:14
В Актау семья отравилась химикатами при травле клопов в одной из соседних квартир, сообщает zakon.kz со ссылкой на tumba.kz.
В больницу были доставлены 42-летняя женщина и две девочки 10 и 15 лет.
У всех пострадавших диагностировали отравление токсическими веществами, - сообщили в Управлении здравоохранения Мангыстауской области.
Как выяснилось, соседи травили клопов, никого не предупредив о своих намерениях.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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