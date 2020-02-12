Когда Семею присвоят статус города республиканского значения

Присвоение этого статуса повлечет за собой большие расходы, ответил премьер-министр Казахстана.

Премьер-министр Аскар Мамин считает, что еще не пришло время давать Семею статус города республиканского значения, передает zakon.kz.

В декабре прошлого года депутаты фракции "Ак жол" направили запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина. В документе говорилось, что в этом году в Казахстане отмечается 175-летие со дня рождения поэта Абая Кунанбаева. Президент поручил отметить это событие на должном уровне и заметил, что "практически каждое здание и улицы Семея имеют исторический смысл".

- В прошлом году Елбасы Нурсултан Назарбаев объявил город Туркестан административным центром области, а Шымкент – городом республиканского значения. Мы считаем, что Семею тоже необходимо дать соответствующий статус, - говорится в запросе.

Депутаты попросили Мамина предложить эту идею Президенту.

Ответ на запрос пришел спустя месяц. Премьер расписал историю города, добавив, что на ноябрь 2019 года население Семея составляет 349,9 тысяч человек.

- Присвоение статуса города республиканского значения, создание новой административно-территориальной единицы с сохранением прежних границ и с центром в городе Семей приведет к значительным бюджетным расходам, - ответил Мамин.

По его словам, если Семей получит новый статус, то придется потратить деньги на содержание аппарата городского маслихата, администрацию города, представительства госорганов в регионе. Также деньги понадобятся на оснащение построенных зданий госорганов (строительство, аренда, мебель, служебная машина, покупка компьютерной, офисной техники). Кроме того, необходимо будет построить филиалы государственных организаций и предприятий.

Эти средства лучше потратить на развитие социальных и инженерных объектов инфраструктуры, поддержку бизнеса, благоустройство населенных пунктов, создание новых рабочих мест, отметил премьер.

- На сегодняшний день присвоение Семею статуса города республиканского значения считаем несвоевременным решением, - подытожил Мамин.

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