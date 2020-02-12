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Токаева пригласили в Мюнхен

В рамках конференции пройдет форум "Альянс за мультилатерализм" - это новая тенденция в европейском направлении.

Фото : ehonews12 февраля 2020, 11:36

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал, что Президента РК Касым-Жомарта Токаева пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает корреспондент zakon.kz.

Президент РК приглашен на данную конференцию организаторами, соответственно он принял это приглашение и примет участие, - сказал Тлеуберди в кулуарах Мажилиса.

При этом он добавил, что также был приглашен.

Мне тоже поступило приглашение отдельно, естественно я намерен сопровождать прежде всего Президента, также сам принять участие. Запланированы двусторонние встречи с моими коллегами, у Президента тоже есть встречи. Для меня интересно участие в форуме "Альянс за мультилатерализм" - это новая тенденция в европейском направлении. Мы заинтересованы изучать данные изменения и возможно принять активное участие в деятельности данного Альянса, - заключил глава ведомства.

В 2020 году ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. В ней будут участвовать представители более 40 стран, а также бизнеса и международных организаций.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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