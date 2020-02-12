Токаева пригласили в Мюнхен
В рамках конференции пройдет форум "Альянс за мультилатерализм" - это новая тенденция в европейском направлении.
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал, что Президента РК Касым-Жомарта Токаева пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает корреспондент zakon.kz.
Президент РК приглашен на данную конференцию организаторами, соответственно он принял это приглашение и примет участие, - сказал Тлеуберди в кулуарах Мажилиса.
При этом он добавил, что также был приглашен.
Мне тоже поступило приглашение отдельно, естественно я намерен сопровождать прежде всего Президента, также сам принять участие. Запланированы двусторонние встречи с моими коллегами, у Президента тоже есть встречи. Для меня интересно участие в форуме "Альянс за мультилатерализм" - это новая тенденция в европейском направлении. Мы заинтересованы изучать данные изменения и возможно принять активное участие в деятельности данного Альянса, - заключил глава ведомства.
В 2020 году ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. В ней будут участвовать представители более 40 стран, а также бизнеса и международных организаций.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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