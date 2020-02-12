Токаев: Преступники позволяют себе псевдопатриотические лозунги

Люди, позволяющие врываться в чужие дома и заниматься мародерством, не патриоты.

Волонтерство это не громкие лозунга, а ежедневный труд, сказал на запуске республиканского фронт-офиса волонтеров "BIRGEMIZ" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Все, кто здесь находятся вы патриоты нашего государства. Любовь к родине – это не громкие лозунги и пустые декларации, это ежедневный труд, в том числе на благо народа добрыми делами по зову души. Это ежедневный труд, это состояние души, это обширные знания, высокая культура поведения, что вы демонстрируете своим поведением, своей культурой ежедневно. Я вас очень уважаю за это, — сказал Токаев.

В то же время он добавил, что люди, позволяющие врываться в чужие дома и заниматься мародерством, не патриоты, а преступники, которые преступили через закон.

Люди, которые позволяют себе врываться в чужие дома, заниматься мародерством и при этом выкрикивать псевдопатриотические лозунги, это конечно, не патриоты. Это люди, которые преступили закон, то есть преступники, криминальные элементы, поэтому они должны отвечать перед всем обществом и перед всем государством по всей строгости закона, — подчеркнул глава государства.

По его словам, волонтерская деятельность является ярким проявлением высокого уровня личностного и духовного развития человека, и является показателем развитости государства и общества в целом.

Достижения и победы страны напрямую зависят от активных действий патриотично настроенных граждан, ежедневно совершающих полезные, важные дела. Как вы это делаете сами. И таких граждан у нас немало. Я сказал, это только начальная цифра – 16 тысяч человек. Я абсолютно уверен, что не менее 100 тысяч, может быть и миллионы людей по состоянию своей души готовы заниматься волонтерством, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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