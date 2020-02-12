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Токаев прокомментировал письмо Брижит Бардо

По его словам, волонтеры должны заниматься не только защитой детей, но и животных.

Фото : Акорда12 февраля 2020, 11:49

Мы должны уделять внимание не только защите детей, но и животных, сказал на открытии фронт-офиса волонтеров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Недавно я получил письмо от известной киноактрисы Брижит Бардо с просьбой помочь в проведении работы по защите собак и других животных, — сказал Токаев.

Он поддержал это обращение и добавил, что волонтеры должны заниматься не только защитой детей, но и животных.

Я думаю, что это правильное обращение, мы должны обратить на него внимание, мы должны показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших детей, но и защите животных. Можно привести тысячи подобных примеров, — отметил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан


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