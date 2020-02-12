Сложные погодные условия ожидаются в Казахстане
Прогноз погоды на три дня.
Фото : pxhere12 февраля 2020, 12:02
После небольшой передышки сложные погодные условия вновь ожидаются на большей части Казахстана, сообщает zakon.kz.
С Европейской части России смещаются атмосферные фронты, которые будут вызывать в северной половине республики снегопады, сильный западный ветер и метели, значительно ухудшающие видимость и вызывающие снежные заносы на дорогах. На южные и восточные области выходит южный циклон с районов Средней Азии, а с ним осадки, туман, гололёд, на востоке республики – снегопады и метели, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
При этом температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на 2…5°С, на западе около них.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5007013-999692976524d938452e6a8646f2e1a3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...