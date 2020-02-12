Сложные погодные условия ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды на три дня.

После небольшой передышки сложные погодные условия вновь ожидаются на большей части Казахстана, сообщает zakon.kz.

С Европейской части России смещаются атмосферные фронты, которые будут вызывать в северной половине республики снегопады, сильный западный ветер и метели, значительно ухудшающие видимость и вызывающие снежные заносы на дорогах. На южные и восточные области выходит южный циклон с районов Средней Азии, а с ним осадки, туман, гололёд, на востоке республики – снегопады и метели, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

При этом температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на 2…5°С, на западе около них.

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