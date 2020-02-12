Генпрокуратура просит казахстанцев не поддаваться на провокации

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения и принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.

Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам, передает zakon.kz.

Он напомнил, что 7 февраля 2020 года в Кордайском районе Жамбылской области произошла массовая драка, повлекшая тяжкие последствия.

По его словам, на сегодня расследуется ряд уголовных дел, в ходе которых будут обеспечены меры по установлению всех виновных лиц и привлечению их к установленной законом ответственности. Между тем, отдельные лица, искажая произошедшие события, умышленно распространяют заведомо ложную информацию с призывами к противоправным действиям на национальной почве.

В социальных сетях и мессенджерах систематически фиксируются новые факты размещения видео- и аудиоматериалов, в том числе не связанных с событиями в Кордайском районе, угрожающих межнациональной стабильности в регионе и стране.

Правоохранительными органами установлены личности авторов подобных провокационных публикаций, они привлекаются к уголовной ответственности. В городе Алматы двое граждан, 1990 и 1987 годов рождения, в социальной сети "Facebook" призвали к межнациональной вражде и совершению насилия. 9 февраля 2020 года житель города Тараз, 1983 года рождения, посредством мессенджера "WhatsApp" распространил аналогичный призыв. В отношении них начато досудебное расследование по части 3 статьи 272 (призывы к насилию над гражданами) Уголовного кодекса.

В целях обеспечения законности, общественной безопасности и предупреждения правонарушений, обращаюсь ко всем жителям страны! Статья 39 Конституции Республики Казахстан запрещает любые действия, способные нарушить межнациональное согласие. Нарушение данного требования влечет уголовную ответственность за умышленные действия по возбуждению национальной вражды и розни (статья 174 УК), призывы к массовым беспорядкам либо насилию над гражданами (статья 272 УК) и распространение заведомо ложной информации (статья 274 УК). В этой связи призываю граждан не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации, - отметил Дембаев.

Достоверная информация о ходе и результатах следствия по событиям в Кордайском районе Жамбылской области размещается в средствах массовой информации и на официальных Интернет-ресурсах органов внутренних дел и прокуратуры, доводится до общественности на брифингах.

Он отметил, что правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения и принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.

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