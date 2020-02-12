К году ограничения свободы приговорили женщину, зарезавшую мужа в Алматы

Сейчас женщина находится на пробационном контроле по месту жительства.

Алматинку, которая случайно зарезала мужа, приговорили к году ограничения свободы, передает zakon.kz.

В июне 2019 года жительница Алматы случайно поранила мужа. С ним она прожила 14 лет и все эти годы подвергалась домашнему насилию.

В ходе семейного конфликта, во время словесной перепалки он снова начал избивать мою подзащитную, загнав ее в кухню, так что она не могла вырваться и убежать. Держа за волосы, он наносил ей побои. Не выдержав, нащупав расположенного сзади стола нож, моя подзащитная начала этим ножом размахивать и задела жизненно важную артерию. Супруг умер от кровопотери, - рассказала адвокат осужденной Асель Султанмуратова.

Женщина вызвала скорую помощь, но она ехала около 40 минут. За это время она успела перевязать раны и сделать искусственное дыхание.

Полиция начала досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть". Женщине грозило от 8 до 12 лет лишения свободы. Затем статью переквалифицировали на "Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны".

Все это время подозреваемая была под домашним арестом из-за возраста ее детей. Также учитывалась ее биография: ранее она была не судима.

Она была единственным кормильцем семьи. Супруга очень любила, обеспечивала его, заботилась, - пояснила адвокат.

В итоге 31 декабря 2019 года суд вынес приговор - 1 год ограничения свободы.

По обстоятельствам дела установлено, что (подсудимая – ред.) действовала в состоянии обороны. Однако она прибегнула к защите такими средствами, как кухонный нож, применение которого не вызывалось ни характером и опасностью посягательства, ни реальной обстановкой, - говорится в приговоре.

Сейчас женщина находится на пробационном контроле по месту жительства, отмечается там два раза в месяц.

Я защитник по назначению, говоря на человеческом языке, бесплатный адвокат. У моей подзащитной не было возможности оплатить гонорар адвоката. Суд объективно рассмотрел обстоятельства дела, удовлетворил все мои ходатайства как защитника. Приговор вынесен справедливо. Это дает надежду обществу, что люди могут рассчитывать на бесплатную защиту, не имея средства и рассчитывать на объективное справедливое рассмотрение в суде, - сказала адвокат.

Асель Султанмуратова отметила, что ее подзащитная очень ей благодарна. Сама она выражает благодарность судье райсуда №2 Бостандыкского района Алматы Кудабаеву, который вынес такой приговор.

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