По его словам, каждый должен воспитывать в себе нравственные качества добропорядочности.

Писатель Жан Акжанов проводит антикоррупционную разъяснительную работу в южной столице, передает zakon.kz.

В рамках проводимой работы по вопросам противодействия коррупции огромную роль играет взаимодействие с гражданским обществом.

Сегодня работу информационно-просветительского штаба по противодействию коррупции поддерживают множество неравнодушных граждан: общественные деятели, лидеры молодежных организаций, общественного мнения, блогеры, творческие личности с киноиндустрии, писатели и журналисты. В этом направлении активно участвует известный казахстанский писатель Жан Акжанов.

Цель визитов состоит в формировании антикоррупционной культуры, изменении мышления, привитии нравственных ценностей посредством творчества: соответствующей литературы и проведения тематических семинар-тренингов.

В первый день, 12 февраля, состоялась встреча с коллективом и студентами КазНМУ имени Асфендиярова, где участников ознакомили с деятельностью штаба и литературой по борьбе с коррупцией. Таким образом, эта работа способствует формированию у студентов культуры противодействия коррупции, патриотического воспитания.

Очередная встреча состоялась с главными врачами города. На этой встрече писатель рассказал о своих произведениях, по какой причине он выбрал жанр антикоррупционной направленности, о сложности и интересных ситуациях во время написания книг.

В настоящее время автор ряда книг: "Сладкий дождь", "Солнце улыбнется тебе", "Твой ночной день", "Путь врача", а также "Степь и судьба", "Камни, сбитые с неба" и др.

Акжанов, пропагандируя духовно-культурную мудрость через чтение художественной литературы, отметил, что каждый должен участвовать в противодействии коррупции и воспитывать в себе нравственные качества добропорядочности, справедливости, честности и отзывчивости.

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