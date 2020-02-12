Доллар еще подешевел на торгах

Средневзвешенный курс доллара составил 376,20 тенге (-1,88).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 376,20 тенге (-1,88).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9767 тенге (+0,0565), объем торгов 4,05 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 376,3-377,9 тенге, евро – 411,3-413,3 тенге, рос.рубля – 5,96-6,02 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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