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Уголовные дела заведены по вырубке 11 тыс. деревьев на Кульджинке в Алматы

Проводится комплекс следственных мероприятий.

Фото : Olga Konoreva/Courtesey Photo12 февраля 2020, 18:29

Управление полиции Медеуского района Алматы расследует два уголовных дела по незаконной вырубке деревьев, передает zakon.kz.

Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ст.340 УК РК - незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, - заявила пресс-служба ДП Алматы.

В рамках производства назначены соответствующие экспертные исследования. Кроме того, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление других обстоятельств дела.

Как сообщила активистка Салтанат Ташимова в Facebook, были вырублены 11 тысяч деревьевна Кульджинской трассе.

Вот оно поле, где незаконно вырублено 11000 деревьев!!! Кульджинская трасса, рядом с Тойота центром, Медеуский район. Эколог Медеуского района еще 2 месяца назад подал заявление в полицию на ТРЦ АПОРТ по незаконной вырубке 11000 деревьев. И дело не возбуждено!!! Я вчера написала заявление на ТРЦ АПОРТ по незаконной вырубке 30 деревьев. Это дело должно идти вместе с уголовным делом, - написала 12 февраля в социальной сети Ташимова.


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