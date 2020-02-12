Назначен председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД

Им стал Жанат Ешмагамбетов.

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел РК председателем Комитета уголовно-исполнительной системы назначен Ешмагамбетов Жанат Болатович, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жанат Ешмагамбетов родился 9 сентября 1970 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский политехнический институт (1992); Горный инженер-технолог

· Карагандинский экономический университет (2014); Специальность "Юрисприденция"



Трудовой стаж:

· Старший специалист отдела снабжения строительной фирмы "Арка" города Караганды (1992-09.1993);

· Оперуполномоченный, начальник отдела Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (09.1993-08.2006);

· Главный эксперт отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента Республики Казахстан (08.2006-02.2007);

· Главный инспектор Секретариата Совета безопасности Республики Казахстан (02.2007-01.2008);

· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Карагандинской области (01.2008-09.2010);

· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Северо-Казахстанской области (09.2010-04.2012)

· Председатель Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (04.2012-07.2014);

· Директор Департамента по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (08.2014-04.2016);

· Заместитель Министра юстиции Республики Казахстан (08.04.2016-20.03.2019);

· Руководитель аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан (с 20.03.2019)

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