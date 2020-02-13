Сколько школ в Казахстане перейдут на подушевое финансирование

Суть самого подушевого финансирования заключается в том, что финансирование идет за самим учеником.

С 1 сентября 2020 года в порядка 1500 городских школах Казахстана внедряется подушевое финансирование. Об этом в интервью сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает zakon.kz.

По словам вице-министра, в настоящее время в пилотном режиме подушевое финансирование уже внедрено в Нур-Султане, Шымкенте, Алматы. С начала нового учебного года такой проект будет внедрен во всех городских школах страны. Это порядка 1500 школ.

В 2020 году на подушевое финансирование у нас переходят 1151 городская школа во всех регионах страны. На сегодняшний день у нас в проекте уже 446 школ участвуют. Некоторые школы находятся в пилоте с 2012 года, — сообщила вице-министр на сайте главы правительства.

По ее словам, суть самого подушевого финансирования заключается в том, что финансирование идет за самим учеником. Финансирование организаций образования, школы учитывается в полном объеме, поскольку в норматив подушевого финансирования включаются все затраты, связанные с образовательным процессом. Госстандарт образования полностью просчитан — сколько необходимо в расчете на одного ученика, чтобы обеспечить его обучение в школе.

Это все зависит от разных факторов, высшее или среднее звено, инклюзив, регион. В целом мы посчитали, сколько стоит госстандарт образовательных услуг. Мы предусмотрели затраты, связанные с учебным процессом, — бумага и другие средства, которые связаны с учебным процессом. Также мы предусмотрели расходы, связанные с капитальными вложениями, они варьируются в расчете 6 МРП, в среднем 20 тыс. тенге и ежегодно индексируются, — пояснила Асылова.

Как отметила вице-министр, подушевой норматив дает возможность школе запланировать все необходимые ресурсы, которые нужны для образовательного процесса.

В силу ограниченности ученических мест в некоторых городах конкуренция между школами небольшая. Буквально в прошлом году в городах было открыто порядка 70 новых частных школ на 20 тыс. ученических мест. Такого никогда не было. Подушевое финансирование позволило бизнесу, нашим партнерам открыть частные общеобразовательные школы. В дальнейшем развитие частной сети школ в городской местности, где нет дефицита, повлечет за собой конкуренцию между школами, будет сделан упор на качество предоставляемых образовательных услуг, — сказала она.

Именно подушевое финансирование снимет многие вопросы — снизит нагрузку на бюджет на строительство школ, обеспечит конкуренцию и повысит качество образовательных услуг в каждой школе. Родитель сам будет выбирать те школы, условия в которых лучшие для его ребенка, — полный день обучения, небольшая загруженность в классе.

Много возможностей дает подушевое финансирование. В планах Министерства образования и науки РК не останавливаться только на городских школах. С 2021 года по поручению Главы государства К. Токаева были внесены изменения по вертикали финансирования системы образования, т.е. бюджеты всех школ, которые раньше финансировались за счет районных средств, теперь аккумулируются на уровне области. В планах Министерства в последующем пересмотреть структуру бюджетов всех школ. И также, как мы сейчас движемся к подушевому финансированию в городских школах, равномерно распределить средства на ученика на уровне сельской школы и внедрить вещи, которые позволят обеспечить разрыв качества между селом и городом, — заключила вице-министр.

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