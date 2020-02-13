Эвакуированных из Китая казахстанцев доставили в Алматы

Вместе с ним прибыли и граждане Кыргызстана.

Казахстан эвакуировал еще 211 человек из Китая, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Сегодня в 7:00 часов утра в Алматы из Пекина прибыл рейс с 211 пассажирами на борту, в том числе 171 граждан Казахстана и 40 граждан Кыргызстана, - говорится в сообщении.

Казахстанцев госпитализировали в многопрофильную клиническую больницу Алматы с соблюдением всех требований инфекционного контроля. Кыргызстанцы же были доставлены в Бишкек.

В больнице граждане Казахстана будут находиться три дня для того, чтобы их обследовали и провели лабораторные анализы на коронавирус и ОРВИ. Срок госпитализации может продлиться, если будут медицинские показания. Сейчас состояние здоровья прибывших удовлетворительное, жалоб нет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!