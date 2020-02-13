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На 99 млн тенге поощрили казахстанцев за сообщения о коррупции

Граждане поощряются в зависимости от тяжести преступления в основном в размере от 40 до 50 МРП.

Фото : Zakon.kz13 февраля 2020, 11:40

Среди регионов страны, где больше всего сообщают о фактах коррупции лидируют южные регионы, сообщил на брифинге главный эксперт административно-правового департамента Агентства РК по противодействию коррупции Ерик Бишибеков, передает корреспондент zakon.kz.

За последние три года поощрено 708 лиц на сумму 99 миллионов тенге. Лидирующие регионы – южные. В частности Кызылординская, Туркестанская и Жамбылская области, — сообщил Бишибеков.

Он напомнил, что граждане поощряются в зависимости от тяжести преступления в основном в размере от 40 до 50 МРП.

Это наиболее частая практика. При определении тяжести преступление высчитывается сумма вознаграждения. По старой системе у нас установлена фиксированная сумма. По преступлениям средней тяжести размер вознаграждения 40 МРП. По особо тяжким преступлениям может доходить до 100 МРП, — объяснил главный эксперт департамента антикора.

Также на брифинге напомнили, что за ложный донос предусмотрено наказание в КоАП и УК, за которое предусмотрено наказание в виде предупреждения или штраф в размере 20 МРП, если по УК срок от 3 до 8 лет.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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