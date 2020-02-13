Замакима в Туркестанской области подозревают в коррупции

По версии следствия, должностное лицо получил денежные средства от предпринимателя за выдачу земельного участка.

Досудебное расследование начато в отношении заместителя акима города Жетысая в Туркестанской области, сообщил на брифинге старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношение заместителя акима города Жетысай Туркестанской области. Он подозревается в получении от предпринимателя денежных средств в сумме части от общей суммы 530 тысяч тенге за выдачу земельного участка для ведения малого среднего бизнеса, — сообщил Бигайдаров.

Он добавил, что расследование по данному делу продолжается, окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесена судом.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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