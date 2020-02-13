Казахстанцы находятся на японском лайнере с коронавирусом

Их состояние здоровья удовлетворительное.

На лайнере в Японии, где есть зараженные коронавирусом люди, находятся четыре казахстанца. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, передает zakon.kz.

На круизном лайнере DiamondPrincess, находящегося у берегов Японии, изолированы на карантин 3700 граждан из 50 стран. Подтверждено 174 случая коронавируса. На лайнере находятся 4 гражданина Республики Казахстан, состояние здоровья удовлетворительное, результаты лабораторных исследований находятся в работе. Карантин закончится 19 февраля, - сказал он.

В Японии у 174 человек был выявлен случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек являются пассажирами и членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором к моменту его прибытия к порту Йокогама находилось 3700 человек.

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