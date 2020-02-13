Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанцы находятся на японском лайнере с коронавирусом

Их состояние здоровья удовлетворительное.

Фото : twitter.com/mlnangalama13 февраля 2020, 16:25

На лайнере в Японии, где есть зараженные коронавирусом люди, находятся четыре казахстанца. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, передает zakon.kz.

На круизном лайнере DiamondPrincess, находящегося у берегов Японии, изолированы на карантин 3700 граждан из 50 стран. Подтверждено 174 случая коронавируса. На лайнере находятся 4 гражданина Республики Казахстан, состояние здоровья удовлетворительное, результаты лабораторных исследований находятся в работе. Карантин закончится 19 февраля, - сказал он.

В Японии у 174 человек был выявлен случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек являются пассажирами и членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором к моменту его прибытия к порту Йокогама находилось 3700 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты