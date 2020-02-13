Мы должны праздновать не день святого Валентина, а день Козы Корпеш и Баян Сулу – эксперт

Казахстанские идеологи не могут найти альтернативу дню влюбленных.

Среди казахстанской молодежи прижился праздник святого Валентина и сегодня он превосходит своей популярностью день Козы Корпеш и Баян Сулу. Почему – об этом в эксклюзивном интервью zakon.kz размышляет директор образовательного центра "Бiлiм", эксперт-политолог, член Союза кинематографистов Казахстана Руслан Иржанов.

- Руслан Самарханович, завтра, 14 февраля в Казахстане, как и во многих странах мира, будут отмечать день святого Валентина. Какую ценность имеет этот праздник?

- Позвольте сначала рассказать одну историю, связанную с днем влюбленных, которая мне сильно запомнилась. Однажды один мой знакомый, коренной алматинец, поведал мне с грустью о том, что его жена высказала ему упрек за то, что он не преподнес ей цветы в день святого Валентина. Его рассказ заставил меня задуматься, ведь этот случай чуть не стал поводом для семейного конфликта молодой казахстанской пары. И это выглядит довольно странным, если немного знать историю и скрытую подоплеку появления этого "праздника" в нашей стране.

История о "святом Валентине" уходит своими корнями в седую древность - Римскую империю, но именно в качестве "дня всех влюбленных" он возник в середине XX века, и произошло это в США. Началось все с того, что у продавцов открыток во время экономического кризиса перестал продаваться их товар. Рынок, что называется, встал. И тогда они обратились за помощью к представителям новой в США профессии – маркетологам, специалистам по рекламе и продвижению товаров.

Основателем этой профессии считается психолог Эдвард Бернейса, племянник Зигмунда Фрейда. Он обосновал доктрину "общества потребления" и заявил, что специалисты должны с помощью рекламы и других технологий информационно-психологического воздействия "заставить американцев вожделеть все новые и новые вещи". И специалисты разработали маркетинговую программу по продвижению открыток, в основу которой положили давнюю историю, которая произошла еще в Древнем Риме. Согласно историческим преданиям, император Клавдий приказал заключить в тюрьму, а затем и казнить епископа по имени Валентин.

- В чем же была вина несчастного?

- Оказывается, епископ нарушил указ императора, по которому солдатам римской армии запрещалось создавать семью до определенного возраста. Дело в том, что обзаведясь семьями, легионеры уже не проявляли прежнего служебного рвения, расслаблялись, нарушали дисциплину и не изъявляли горячего желания сражаться в смертельных боях. Поэтому вступление солдат в брак раньше разрешенного императором возраста было строжайше запрещено. Однако епископ Валентин против воли правителя Рима стал проводить тайные обряды венчания легионеров.

При этом нередко "священными брачными узами" скреплялись и однополые отношения. По свидетельству историков, феномен нетрадиционной ориентации имел достаточно широкое распространение в античных государствах, в том числе в армии. В Древней Греции и Риме не были в диковинку даже целые армейские отряды, целиком формировавшиеся из солдат нетрадиционной сексуальной ориентации.

Когда информация о епископе-нарушителе дошла до императора, Клавдий приказал заключить его в тюрьму, а спустя некоторое время он был казнен. По прошествии ряда лет после его казни, католическая церковь возвела ранее никому неизвестного епископа в ранг святых – великомучеников. С тех пор он и стал "святым Валентином".

- Причем тут казненный тысячу лет назад епископ и современный рынок открыток?

- А при том, что здесь и начинается драматургия, о силе которой в свое время писал еще Пушкин: "Над вымыслом слезами обольюсь". Благодаря творческой фантазии маркетологов уже в наше время старая история была щедро приправлена вымыслом. Сценаристы от рекламы добавили к ней вымышленный, но яркий и сентиментальный штрих.

Они придумали, что якобы в ночь перед казнью узник Валентин сумел найти в тюремном каземате кусочек плотной бумаги и, придав ему форму сердца, написал на нем чуть ли не кровью прощальную записку своей возлюбленной примерно такого содержания: "Любимая, прощай! На рассвете меня казнят! Но я буду любить тебя до последнего своего вздоха, и буду продолжать любить тебя на Небесах!".

Как вы думаете, кому эта сентиментальная история понравилась больше всего? Конечно, нашей прекрасной половине.

Маркетологи придали этой истории широкую огласку в газетах и предложили 14 февраля учредить новый праздник влюбленных, назвав его в честь великомученика святого Валентина, пострадавшего за любовь. При этом они расписали различные привлекательные символы, ритуалы и традиции, которые, по их мнению, должны сопровождать праздник влюбленных сердец.

- Какие, например?

- Например, стеснительный юноша именно в этот день может вдохновиться образом святого Валентина, набраться храбрости и признаться девушке в своих чувствах. Или нерешительный жених в этот день может сделать своей избраннице предложение руки и сердца. Или женатый мужчина в этот день может еще раз оказать знаки внимания своей спутнице жизни и подтвердить свои неостывающие чувства. В общем, по замыслу маркетологов, всем влюбленным парам важно использовать этот день для признаний и укрепления отношений.

А в качестве главного символа этого праздника было предложено использовать аналог "той самой" предсмертной записки епископа Валентина своей возлюбленной в виде маленькой открытки в форме сердца, которую молодежь окрестила просто и незатейливо - валентинка. Но создатели программы пошли еще дальше, они стали советовать влюбленным дарить в этот день своим избранникам не только открытки, но и различные сувениры, цветы, парфюм, ювелирные изделия, различные аксессуары и прочее. Ну и как обойтись в такой особый день без романтического вечера со своей возлюбленной в кафе или ресторане?

Новой праздничной традиции стали рады представители практически всех видов бизнеса в сфере услуг: типографии, производители сувениров, цветочники, ювелиры, парфюмеры, рекламные агентства, кафе и рестораны, бюро знакомств и брачные агентства и так далее. Они быстро увидели выгоду от вновь "учрежденного" праздника, благодаря которому у них увеличились продажи.

Сценаристы нового праздника "День святого Валентина" чутко уловили не только интересы бизнесменов, но и эмоционально-психологические потребности общества, ведь люди всегда рады праздникам и особенно во время кризиса и мрачных социальных перспектив, когда хочется позитива, праздничного настроения и надежды на лучшее, хочется любви и романтики. И результаты не заставили себя ждать.

В США на волне празднования дня влюбленных стала активно расти прибыль в сфере услуг и дальше она широкой рекой потекла в европейские страны. "Святой Валентин", персонаж, канонизированный когда-то католической церковью, был легко воспринят населением Старого света. Из Европы прибыль под знаменем дня всех влюбленных потекла в Россию, из России - в Казахстан.

Здесь стоит особо отметить, что для расширения целевой аудитории, идеологи нового праздника предложили назвать его "днем всех влюбленных".

- Что здесь такого?

- Конечно, в этой формулировке, казалось бы, нет логического противоречия или двойного смысла, но в 70-е годы прошлого столетия в США именно 14 февраля впервые была проведена помпезная церемония массового венчания однополых браков среди мужчин нетрадиционной ориентации. Позже подобные церемонии, включая и гей-парады, стали традицией не только в США, но и в ряде развитых западных стран.

Как видите, формулировка концепции нового праздника "день всех влюбленных" оказалась далеко не случайной. Гей-сообщества очень быстро сориентировались в семантических оттенках этого словосочетания и активно поддержали новый праздник.

Так что день святого Валентина является особым днем и для представителей нетрадиционной ориентации.

- Если бы жена вашего знакомого знала подоплеку этого праздника, то, наверное, не стала бы дуться на своего мужа из-за не подаренных цветов…

- Может, и не обиделась бы, но меня интересует другое.

Почему молодые женщины-казахстанки не обижаются, когда их мужья не дарят им цветы в объявленный нашими идеологами праздник под названием "День Козы Корпеш и Баян Сулу", который предложено отмечать 15 апреля, ведь история этих двух влюбленных тоже полна драматизма и романтики. По сути, они являются нашими казахстанскими Ромео и Джульеттой, но у нас многие даже не знают о существовании такого праздника, как День Козы Корпеш и Баян Сулу. Почему не знают? Вопрос риторический!

Зато сегодня многие молодые люди готовятся отмечать день святого Валентина, заранее раскупаются сувениры и валентинчики, в кафе и ресторанах бронируются места, цветочники готовятся к наплыву покупателей. Но будем ли мы видеть такую же активность молодежи 15 апреля - День Козы Корпеш и Баян Сулу?! Думаю, нет.

- То есть вы хотите сказать, что день святого Валентина превосходит своей популярностью день Козы Корпеш и Баян Сулу?

- Это очевидно и не требует комментариев. Справедливости ради стоит отметить, что и в России была предпринята попытка учредить в качестве альтернативы дню Валентина другой праздник – день Святого Петра и Февронии, летописных российских Ромео и Джульетты, но и у них эта задумка тоже не увенчалась успехом, их молодежь тоже предпочитает отмечать день святого Валентина.

- Почему попытка казахстанских идеологов создать новый праздник, альтернативный дню святого Валентина, оказалась неудачной?

- Главная причина этого в том, что мы сегодня существуем в эпицентре информационных войн, а одной из ключевых задач информационных войн является незаметная подмена ценностей населения страны, выбранной в качестве объекта воздействия. Зачастую эта цель достигается под безобидными вывесками "культурного сотрудничества" или "культурного обмена".

Результатом применения подобных технологий является сначала нивелирование традиционных ценностей народа, затем их незаметная подмена новыми и чуждыми мировоззренческими установками. Не случайно Махатма Ганди, подчеркивая силу влияния средств культуры, говорил: "Я хочу, чтобы в моем доме были настежь распахнуты окна и двери, и чтобы в них проникал ветер разных культур. Но я бы не хотел, чтобы этот ветер сбивал меня с ног".

Среди специалистов по информационным войнам известно понятие "внедрение". Под этим подразумевается внедрение чужих ценностей в массовое и групповое сознание. Особенно в сознание новых поколений. Как знаем из истории, политический деятель США Збигнев Бжезинский, апологет "холодной войны" поучал: "Разложите молодежь, и вы завоюете любую нацию!".

С этой точки зрения становится очевидным, что день святого Валентина представляет собой яркий пример подобного чужеродного внедрения.

К примеру, в нашей стране проживают представители более 130 этносов и у каждого из них свои традиции, обычаи, праздники. Но был ли в прошлом хоть у одного из национальных сообществ в Казахстане такой праздник, как день святого Валентина? Ответ однозначен, такой традиции ни у одного этноса в Казахстане не было.

Этот "праздник" появился у нас совсем недавно и как-то незаметно стал традиционным среди молодежи. Это и есть типичный пример внедрения чуждой ценности с помощью технологий информационно-психологического воздействия. И, конечно, с учетом интересов бизнеса.

- А что здесь, собственно, плохого?

- Видите ли… Если заглянуть глубже, то можно понять, что в традиционные ценности народа Казахстана незаметно, но эффективно встроена идеологема с псевдорелигиозной подоплекой. Она коренится в самом имени "главного героя" нового праздника – некогда канонизированного святого Валентина.

К тому же этот новый праздник отражает и интересы ЛГБТ сообществ.

- Во как!

- Не хотелось бы выглядеть ханжой и занудой, но смею утверждать, что скрытая пропаганда нетрадиционных отношений под универсальной формулировкой "день всех влюбленных" так же, как и идея "толерантного" отношения к однополым бракам, никогда не присутствовала в системе традиционных ценностей народа Казахстана. И очень грустно сталкиваться с такими, например, фактами, когда школьная учительница поручает ученикам подготовить стенгазету, посвященную дню святого Валентина.

Сегодня мы наблюдаем безрезультатные усилия привлечь интерес молодежи к новому празднику – Дню Козы Корпеш и Баян Сулу. А разве внедрение в сознание граждан Казахстана этой новой идеологемы не соответствует приоритетам программы "Рухани Жангыру"? Ведь в ней, наряду с другими, провозглашены такие задачи, как укрепление национального кода, сохранение и популяризация народных традиций.

- Что, по-вашему, необходимо предпринять, чтобы молодые казахстанцы увидели и приняли сердцем и душой привлекательность празднования дня Козы Корпеш и Баян Сулу? Вообще, это проблема разрешима?

- Вполне разрешима! Для реализации этого идеологического замысла необходимы три основных условия. Первое – политическая воля, транслируемая руководством страны по вертикали всем государственным органам, осуществляющим реализацию внутренней политики.

Второе - знание ответственными сотрудниками госорганов, отвечающих за идеологию, основных технологий продвижения идеологем в общественное сознание. В частности, важно понимание структуры информационной работы с населением. Эта структура предполагает четыре последовательных стадий - информирование, разъяснение, убеждение и лишь потом пропаганда.

Третье условие – серьезные финансовые вложения в реализацию всех этих четырех стадий информационной работы с населением. Еще Наполеон утверждал, что народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Разве это высказывание не справедливо по отношению к финансированию своей идеологической армии?

Также можно организовать привлечение внебюджетных средств для реализации любого идеологического замысла, отвечающего приоритетам государства. Для этого нужно обеспечить не декларируемое, а реальное социальное партнерство государства с бизнесом. Среди отечественных бизнесменов достаточно здравомыслящих и патриотически настроенных казахстанцев.

Разве нельзя выстроить грамотную маркетинговую стратегию? Разве нельзя добиться того, чтобы празднование дня Козы Корпеш и Баян Сулу стало выгодно многим сегментам бизнеса? Разве идеологам в рамках реализации программы "Рухани Жангыру" нельзя разработать грамотный медиаплан и обеспечить массированную информационную поддержку этого праздника? Разве нельзя добиться того, чтобы этот праздник обеспечивал доходы тем же полиграфическим компаниям, производителям сувениров, цветочникам, рестораторам, рекламным агентствам и так далее?

Это все возможно, но при условии творческого и неравнодушного подхода к делу. К сожалению, некоторые организаторы идеологической работы считают, что достаточно объявить о новом празднике с высокой трибуны и эта идея автоматически завоюет умы и сердца людей. Надеяться на это было бы утопией, в идеологической работе любые процессы недопустимо пускать на самотек. Всякую идеологему необходимо активно продвигать в общественное сознание с помощью технологий информационно-психологического воздействия и с учетом насущных материальных потребностей граждан. Еще Карл Маркс говорил, что всякая идея посрамляет себя, если она не отвечает материальным интересам людей.

Мне не хотелось бы, чтобы наша красивая и талантливая молодежь слепо следовала чужим ценностям, не хотелось, чтобы мои сыновья услышали 14 февраля упрек от девушек за неподаренный валентинчик. Мне совсем не хочется, чтобы моих внуков воспитательница детского сада водила по улицам нашего любимого города ряжеными в монстров "хэллоуин". Не зря восточная мудрость гласит: "Чтобы покорить другой народ, вовсе необязательно применять оружие, достаточно получить доступ к воспитанию детей этого народа".

Давайте же беречь и развивать наши традиции! Давайте поддерживать обычаи всех народов, представители которых бок о бок проживают в многонациональном Казахстане! И пусть у нас будет много радостных и светлых праздников! Но не чужих, а наших праздников!

Торгын Нурсеитова

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