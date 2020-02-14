Под угрозой две трети населения Земли: в ВОЗ дали прогноз по коронавирусу

Количество зафиксированных случаев коронавируса по всему миру превысило отметку в 60 000.

Число зараженных новым коронавирусом из Китая COVID-19 потенциально может достигнуть двух третей населения земли, считает американский инфекционист Айра Лонджини, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает zakon.kz со ссылкой на fontanka.ru.

Лонджини не исключает, что введенный в Китае карантин может замедлить рост эпидемии, однако коронавирус мог выйти далеко за пределы закрытых зон прежде, чем китайские власти приняли необходимые меры. Ученый исходит из данных, что каждый инфицированный человек обычно заражает еще двух-трех людей. Отследить распространение COVID-19 сложно: быстрых тестов на заболевание нет, а у некоторых людей оно протекает в сравнительно легкой форме.

Возможность глобального распространения коронавируса допускают и другие ученые. По подсчетам исследователя из Имперского колледжа Лондона Нила Фергюссона, в Китае ежедневно могут заражаться до 50 000 человек. А профессор Гонконгского университета Габриэль Лен убежден, что если не остановить эпидемию, коронавирус могут подхватить две трети населения планеты.

Эксперт по инфекционным заболеваниям из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвид Хейман помнит реакцию ВОЗ на атипичную пневмонию в 2003 году. По его мнению, чтобы понять, как далеко может распространиться вирус, нужно собрать больше данных. Он отметил, что помимо Китая, есть и другие страны, где выявлены случаи заболевания, но им удается сдержать распространение эпидемии.

Количество зафиксированных случаев коронавируса по всему миру уже превысило отметку в 60 000, число смертей достигло 1370 человек. В одном только Китае за минувшие сутки от эпидемии умерли 254 человека, и пока это самый высокий скачок смертности от вируса за один день.

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