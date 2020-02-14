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Из-за неизвестного вещества отравилась семья в Шымкенте: младенец погиб

В центре гипербарической оксигенации оказались двое детей, двое взрослых. А самый маленький ребенок умер.

Фото : Отырар14 февраля 2020, 08:46

Семья из Ордабасинского района отравилась в гостях у родственников, сообщает zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

В больницу были доставлены люди разных возрастов из одной семьи – 2000, 2002, 2014, 2017 и 2019 годов рождения.

Как сообщает издание, самый младший из них был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Спасти его не удалось: ребенок скончался.

Еще двое детей были определены в реанимацию. В их организмах наблюдается сильное действие токсичных веществ, которые на данный момент пока неизвестны. У них также диагностирован токсический шок.

Взрослым ребятам была оказана необходимая помощь, после чего их отпустили домой. Известно, что семья отравилась в гостях у родственников в микрорайоне "Север". Согласно анализу, сделанному специалистами с помощью специальных приборов, на месте происшествия угарный газ не зафиксирован.

Для последующих анализов специалисты изъяли продукты. Есть предположение, что семья могла отравиться веществами, которыми соседи травили клопов в своей квартире.


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