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Обнаружена утечка данных из базы Генпрокуратуры РК

Прямо сейчас система передает в Интернет все данные о штрафах, предупреждениях, адресах проживания, фотографии нарушителей, номера автомобилей, данные из техпаспортов автомобилей.

Фото : pixabay.com14 февраля 2020, 10:53

Центр анализа и расследования кибератак опубликовал информацию об обнаружении утечки данных из информационной системы Генеральной прокуратуры РК, передает zakon.kz.

Там отметили, что при выявлении утечки данных в различных организациях они направляют письма в Генпрокуратуру. Как правило, реакция не заставляет себя ждать и надзорный орган быстро приводит все в порядок.

Однако в этот раз мы столкнулись с необычной проблемой – утечка данных, уже несколько месяцев, происходит из информационной системы самой Генеральной прокуратуры. На направленную нами информацию орган упорно не реагирует. Возможно, руководству докладывают об исправлениях, но в реальности ничего не меняется. Более того, имеются факты активного сбора данных злоумышленниками с целью коммерциализации и иной передачи третьим лицам (надеемся на возбуждение уголовного дела), - сказано в сообщении ЦАРКА.

Сообщается, что утечка раскрывает данные о всех гражданах Казахстана и иностранцах, в отношении которых когда-либо велось административное делопроизводство.

Прямо сейчас система передает в Интернет все данные о штрафах, предупреждениях, адресах проживания, фотографии нарушителей, номера автомобилей, данные из техпаспортов автомобилей, данные владельцев различного имущества (движимое и недвижимое) и род занятий человека (данные из адмпротокола), номера телефонов, список нарушителей правил въезда и выезда через границу (среди них много иностранцев), данные из удостоверения личности и многое другое. Доступ также позволяет редактировать данные в системе, удалять дела или наоборот, возбуждать фиктивные, - сообщили в организации.

Там надеются, что данный пост решит затянувшуюся проблему и сдвинет вопрос утечки данных с мертвой точки.


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