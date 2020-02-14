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Пункт пропуска "Кордай" закроют на неизвестный срок

Кыргызская сторона планирует завершить реконструкцию до конца 2020 года.

Фото : из открытых источников14 февраля 2020, 11:19

Пункт пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе закроют на реконструкцию. На какой срок еще не известно, передает корреспондент zakon.kz.

В Погранслужбе Казахстана сообщили, что пункты пропуска "Кордай" с казахстанской стороны и "Ак-Жол" с кыргызстанской закроют 20 февраля на реконструкцию.

"Срок реконструкции я пока не могу сказать. Будут осуществлены с обеих сторон пропуск граждан Кыргызстана и Казахстана в пешем порядке без груза, с ручной кладью с 6:00 до 24:00 ежедневно. В связи с безопасностью и с учетом потребности казахстанской стороны будут производиться реконструкционные работы", - сказал руководитель пресс-службы Погранслужбы Канатбек Султанов.

Накануне Погранслужба Кыргызстана заявила, что пункт пропуска на кыргызско-казахстанской границе "Ак-Жол" будет закрыт на реконструкцию с 20 февраля. Граждане смогут пересекать границу в пешем порядке без объемной ручной клади. По их данным, будет приостановлен пропуск транспортных средств и грузов. Весь пассажиропоток будет перенаправлен в другие пропускные пункты.

Строительные работы кыргызская сторона намерена завершить до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска "Кордай" закроется в январе.


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