ДТП на трассе: машину зажало между двумя большегрузами

Два человека погибли.

Два человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

Авария произошла на трассе "Нур-Султан-Темиртау" по направлению в столицу. По предварительным данным, автомашина Foton оказалась зажатой между двумя грузовыми автомашинами. В результате ДТП погибли два человека – пассажир и водитель автомашины Foton .Обстоятельства и причины устанавливаются, - говорится в сообщении ДП Карагандинской области.

На месте ДТП работает тринадцать единиц техники АО "НК "Казавтожола".

АО "НК "КазАвтоЖол" напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине. При возникновении нештатной ситуации Вы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403, - сообщили в пресс-службе.

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