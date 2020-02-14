ДТП на трассе: машину зажало между двумя большегрузами
Два человека погибли.
Фото : АО "НК "КазАвтоЖол"14 февраля 2020, 11:48
Два человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.
Авария произошла на трассе "Нур-Султан-Темиртау" по направлению в столицу. По предварительным данным, автомашина Foton оказалась зажатой между двумя грузовыми автомашинами. В результате ДТП погибли два человека – пассажир и водитель автомашины Foton .Обстоятельства и причины устанавливаются, - говорится в сообщении ДП Карагандинской области.
На месте ДТП работает тринадцать единиц техники АО "НК "Казавтожола".
АО "НК "КазАвтоЖол" напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.
Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине. При возникновении нештатной ситуации Вы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403, - сообщили в пресс-службе.
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