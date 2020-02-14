Сапарбаев озвучил первые поручения

Ответственные государственные органы должны извлечь выводы из событий, произошедших в Кордайском районе.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел первое аппаратное совещание, на котором представил свое видение дальнейшего развития региона и приоритетных направлений в экономике и социальной политике, сообщает zakon.kz.

Главное – качественно и своевременно выполнять поручения руководства страны. По итогам прошлого года регион достиг хороших социально-экономических показателей. Необходимо не снижать заданных темпов, - отметил глава региона.

Потенциал области достаточно высокий, однако за первый месяц текущего года допущено снижение в таких отраслях, как промышленность, переработка, привлечение инвестиций. Заметное отставание по объему освоенных средств, в данном направлении необходимо усилить работу администраторам бюджетных программ. Глава региона подчеркнул, что итоги первого квартала должны быть не хуже результатов прошлого года.

Уровень безработицы – 4,8% сопоставим со среднереспубликанским значением, но при этом в области все еще большое количество самозанятых. Поэтому нужно создавать как можно больше новых постоянных рабочих мест, вплотную работать с такими гигантами местной промышленности, как ТОО "Казфосфат" и "Еврохим", привлекать в регион крупных отечественных и зарубежных инвесторов.

Через территорию региона пролегают сразу три крупных газопровода, что предполагает более эффективное развитие газораспределительной сети. По мнению акима области, для интенсивного развития Амангельдинского газового месторождения необходимо при помощи профильного министерства провести масштабные геологоразведочные работы.

Жамбылский регион является аграрным, поэтому развитие сельского хозяйства играет ключевую роль в общем развитии области. Сейчас надо шире пользоваться государственной поддержкой по увеличению площадей поливных земель, параллельно увеличивая эффективность их использования.

Другой немаловажный вопрос – диверсификация посевов, больше внимания необходимо уделять рентабельным культурам, масличным, увеличить объемы сахарной свеклы для последующей загрузки местных сахарных заводов. На повестке дня – подготовка к весенне-полевым работам, своевременная подготовка сельхозтехники, приобретение и посадка высококачественных семян.

Сельчане должны быть заняты круглый год, заниматься как растениеводством, так и животноводством, - акцентировал аким области.

Обязательно найдет свое продолжение проект по повышению доходов жителей аулов, главное – чтобы он не забуксовал на самом своем старте.

Выделенные на пилотный проект 7,2 миллиарда тенге должны быть освоены в полном объеме. Мы должны показать жизнеспособность проекта, что в дальнейшем позволит расширить объемы финансирования и улучшить материальное положение большего количества людей, - отметил глава области.

Регион имеет все возможности для обеспечения себя овощами и фруктами, в том числе в период межсезонья. Необходимо обратиться к опыту Карагандинской области, где хорошо работают оптово-распределительные центры, а цены на продукты питания ниже жамбылских.

Имея международный аэропорт, нужно в разы увеличить количество авиасообщений, причем не только по внутриказахстанским маршрутам. Строительство социально-культурных объектов находится на должном уровне, данную тенденцию необходимо продолжить.

В сфере образования для ликвидации аварийных и трехсменных школ нужно ввести в строй 17 школ.

Для увеличения товарооборота следует шире использовать транзитный потенциал области, в сфере альтернативной энергетики завершить строительство шести станций и довести совокупную мощность получаемой от ВИЭ электроэнергии до 400 мВт.

Он также озвучил задачи в таких аспектах, как повышение уровня доходов жамбылцев, увеличение налогооблагаемой базы, внедрение системы обязательного медицинского страхования, ликвидация задолженностей по заработной плате, повышение качества медицинских услуг, снижение уровня бюрократии в здравоохранении, духовно-нравственного воспитания молодежи, укрепление связи между родителями и школой.

Завершая совещание, Бердибек Сапарбаев отметил, что ответственные государственные органы должны извлечь выводы из событий, произошедших в Кордайском районе.

Нам должно быть стыдно. Эти трагические события должны стать для нас серьезным уроком, чтобы не допустить повторения подобного впредь. Госорганы, общественность и интеллигенция должны объединить свои усилия и провести работу по сохранению единства и согласия в обществе, - резюмировал он.







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