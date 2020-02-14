Судьи объяснили смягчение наказания для бьющих жену мужчин

Судьи ответили на негативные комментарии об изменениях в КоАП по бытовому насилию.

Судьи ответили на критику общественности по поводу смягчения наказания для мужчин, которые бьют своих жен. поправки внесенные в КоАП касающиеся бытового насилия. Она заверила, что агрессоры не освобождаются от ответственности, сообщает корреспондент zakon.kz.

Когда появились изменения в ст.73 прим 1, и ст.73 прим.2, где санкция статьи допускает наказание в виде предупреждения либо ареста, появилось много негативных комментариев относительно того, что сейчас можно избивать жену и за это ничего не будет – тебя устно предупредят. Я хочу сказать, что каждое дело рассматривает индивидуально. Суд рассматривает все обстоятельства произошедших событий, - сообщила на брифинге судья административного суда Айгуль Кайдарова.

Она также отметила, что даже предупреждение суд не всегда может применить. Причина – женщины, которые мирятся со своими супругами и уже не хотят его наказывать.

Женщина приходит в зал суда, со слезами на глазах и просит прекратить дело. "Я не имею никаких претензий к своему мужу", - говорит она. Мы объясняем: "Вы обратились в органы полиции для чего? Для защиты своей жизни, своего здоровья, для защиты своих детей и семьи от агрессивных действий супруга. Дайте нам возможность защитить вас". На что женщина иногда очень агрессивно реагирует, требует дело прекратить, потому что они примирились и претензий она не имеет, - поделилась судья.

По ее словам, если суд видит, что данный гражданин ранее уже привлекался к ответственности, что уже совершал подобные действия, или же совершил правонарушение в состоянии опьянения, либо в отношении беременной жены или несовершеннолетнего ребенка – то учтет все это и назначит соразмерное наказание.

Эти негативные комментарии в соцсетях, не имеют никакой почвы под собой. Нужно посмотреть, что реально происходит на процессах, чтобы какие-то выводы делать, - добавила Кайдарова.

Еще один вопрос, которым часто задаются люди в соцсетях: почему убрали штраф за бытовое насилие?. По словам судей, логика проста. Дело в том, что эти штрафы в итоги платили женщины, подвергшиеся этому насилию, а не их мужья.

И еще у нас есть другие меры, которые суд будет применять. Это ограничительные меры. И 669 ст. (неисполнение судебного акта) у нас была ответственность. Теперь, там добавилось еще 2 части. Именно ограничения. И если их агрессор не будет выполнять, то на него будут возлагаться административные взыскания, - заключила судья городского суда Мадениет Омарбекова.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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