Почему в РК практически нет фруктов с наклейками об их безопасности

Какую информацию должна содержать маркировка на фруктах и овощах, ввозимых в РК из-за рубежа, и кто отвечает за их качество.

Как правило, на заграничных фруктах и овощах имеются небольшие наклейки, где помимо яркого логотипа, содержится цифровой PLU-код (Price-Look Up). Таким образом, производители не только хотят обозначить себя, но и сообщить важную информацию. В том числе – обильное внесение удобрений и опыление пестицидами, использование технологии генной инженерии (ГМО), отсутствие химических удобрений. Однако на казахстанских прилавках встретить фрукты с такими наклейками удается не часто – продавцы их попросту убирают. Обязательно ли наличие лейбла на каждом фрукте и овоще, ввозимом в нашу страну, и не является ли их отсутствие нарушением прав потребителя, разбирался журналист zakon.kz.

Как сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК в ответе на официальный запрос zakon.kz, ввозимая на территорию Казахстана продукция, включенная в Перечень подкарантинной продукции на территории Евразийского экономического союза, должна отвечать фитосанитарным требованиям РК и подлежать карантинному фитосанитарному контролю (надзору). Ответственным госорганом, отвечающим за фитосанитарную безопасность, является Министерство сельского хозяйства РК.

Требования к безопасности фруктов и овощей, поставляемых на территорию нашей страны, установлены в техническом регламенте Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", согласно которому подтверждение соответствия такой продукции осуществляется в форме декларирования. Вместе с тем правила маркировки фруктов и овощей устанавливает технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", действующий с 1 июля 2013 года.

Согласно пункту 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011 маркировка овощей и фруктов должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей. При этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения. Согласно статье 4.11 статьи 4 ТР ТС 022/2011 обязательным является указание о том, что продукция является генномодифицированной или содержит компоненты, полученные из генномодифицированных источников. Маркировка пищевой продукции должна наноситься на транспортную упаковку или на этикетку, либо листок-вкладыш, помещаемый в каждую транспортную упаковку или прилагаемый к каждой транспортной упаковке, либо содержаться в документах, сопровождающих пищевую продукцию, – сообщили в Комитете МТИ РК.

В ведомстве дополнили, что в маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, могут быть указаны дополнительные сведения. В том числе сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция. Придуманное название пищевой продукции, товарный знак, сведения об обладателе исключительного права на товарный знак.

Также могут быть указаны наименование места происхождения пищевой продукции, наименование и место нахождения лицензиара, знаки систем добровольной сертификации. Согласно пункту 4.10 статьи 4 информация об отличительных признаках пищевой продукции указывается при маркировке на добровольной основе.

В общем, из ответа Комитета технического регулирования и метрологии следует вывод, что безопасность зарубежных фруктов и овощей проверяется при их ввозе в нашу страну при изучении сопроводительных документов и маркировки. Однако относительно лейблов на каждом отдельном продукте ничего не сказано.

Более подробно об этом в беседе с журналистом zakon.kz рассказала руководитель Департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) МЗ РК по городу Алматы Айзат Молдагасимова.

По ее словам, система Price Look Up (PLU) была изобретена в США и предназначена для идентифицированные свежих овощей и зелени. Она позволяет определить подлинность продукта, визуально идентифицировать различные сорта, а также дает возможность узнать выращена ли данная продукция с использованием ГМО, различных химических удобрений. При этом наличие определенных цифр говорит об использовании конкретного пестицида, вида удобрения и т.д.

В основном эти маленькие наклейки с кодами и цифрами встречаются на овощах и фруктах, привезенных из дальнего зарубежья. И если на заграничных фруктах, продающихся в магазине их нет, то значит, их скорее убрали наши продавцы. Но стоит отметить, что утвержденными требованиями и техническими регламентами Евразийского Союза, отсутствие такой наклейки на каждом фрукте или овоще не является нарушением. Казахстанские производители их вообще не наклеивают, так как мы доверяем в основном документам, подтверждающим качество продукта. И даже если наша продукция вывозится за пределы страны, то не требуется обязательного присутствия этих наклеек. Маркировка должна наноситься непосредственно на транспортную или потребительскую упаковку – на коробку, пластиковый контейнер, полиэтиленовый пакет, то есть на любую форму упаковки. Или в транспортной упаковке должны быть специальные вкладыши, – рассказала Айзат Молдагасимова.

При этом она подчеркнула, что это вовсе не означает, что показатель, который определяет качество, не контролируется. Техническим регламентом о безопасности пищевой продукции определены требования по микробиологическим, паразитологическим, токсическим и другим показателям. И все эти показатели исследуются в ходе мониторинга безопасности продукции.

Мы на постоянной основе проводим лабораторные исследования на наличие патогенных микроорганизмов и паразитов. На содержание токсических элементов – свинец, мышьяк, хром, олово, ртуть, пестициды, нитраты, микротоксины и т.д. Так же мы определяем, использовались ли консерванты и пищевые красители, и какого именно вида. При выявлении несоответствия такой продукции, мы проводим мероприятия по снятию ее с реализации и утилизации. Если эта продукция произведена в странах входящих Евразийский Союз, то передаем все собранные материалы через наш Комитет МЗ РК, а оттуда – в соответствующие Комитеты тех стран. И они в рамках действующего на их территории законодательства принимают меры к производителю и проводят процедуру изъятия и уничтожения данной продукции, – продолжила Айзат Молдагасимова.

Она дополнила, что ежегодно их департаменту выделяют средства на закуп такой продукции для исследований. Пробы отбирают по трем критериям. Первый – жалоба потребителя. Второй – сезонность. Третий – метод "потребительской корзины". То есть, сотрудники департамента под видом обычных потребителей покупают тот или иной вид продукции в различных торговых точках, а потом направляют ее на исследование.

В прошлом году именно для исследования свежих фруктов и овощей нами было взято 106 таких проб. И 31 проба, то есть практически 30% – не соответствовали установленным требованиям. Из них 74% – именно нарушения по маркировке, где должны быть полные данные о продукции: страна-производитель, наименование пищевой продукции, дата изготовления, когда продукт произведен, условия хранения, а также сведения об использовании ГМО и химических удобрений. Еще в семи пробах (22,6%) было нарушение сроков годности. А в двух пробах (6,5%) – было установлено превышение содержания нитратов. В частности, это был виноград производства Чили и персик, произведенный в Китае. Вся эта продукция была снята с реализации, – рассказала Айзат Молдагасимова.

В общем, как следует из вышесказанного, наличие такой наклейки на каждом овоще и фрукте в Казахстане не обязательно. А их качество проверяют на месте соответствующие госорганы путем отбора проб и соответствующих лабораторных исследований. Если же потребитель сомневается в качестве приобретенного фрукта или овоща, то он может затребовать у продавца таможенную декларацию, и тот не в праве ему отказать. Также он может посмотреть маркировку на ящике или транспортной упаковке. Если же покупатель сомневается и считает, что данный продукт не соответствует каким-то качественным показателям, то может сдать его на лабораторное исследование в городской Департамент КККБТУ МЗ, и там данный продукт проверят на соответствие всем положенным характеристикам и дадут заключение о его качестве.

Владимир Демидов

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