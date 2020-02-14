Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев прибыл в Мюнхен

Глава государства примет участие в панельных дискуссиях и проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Фото : Скриншот видео14 февраля 2020, 15:04

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с 2-х дневным рабочим визитом в Мюнхен для участия в 56-й конференции по безопасности (МКБ), передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

Планируется, что на полях МКБ глава государства примет участие в панельных дискуссиях и проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, руководителями международных организаций, крупных германских компаний и известными экспертами в области международных отношений.

Центральным событием участия Касым-Жомарта Токаева в конференции станет выступление на параллельной панельной дискуссии по региональной безопасности на тему "География имеет значение: Беседа о Центральной Азии".

В Мюнхен для участия в мероприятии съедутся порядка 40 глав государств и правительств, более 100 руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, авторитетных экспертов в сфере международных отношений.

Повестка дня 56-й МКБ включает актуальные вопросы мирового развития и глобальной безопасности. Участники конференции обсудят проблему торговых войн и санкций, ситуацию на Ближнем Востоке, взаимоотношения между Европейским союзом, США, Россией, Китаем и другими странами, вызовы безопасности в Европе, будущее ЕС и НАТО, а также современные угрозы в сферах кибербезопасности и здравоохранения, борьбу с дезинформацией и др.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты