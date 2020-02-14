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Назначен глава Департамента экономических расследований по Алматы

Им стал Али Алтынбаев.

Фото : пресс-служба ДЭР14 февраля 2020, 17:46

Назначен руководитель Департамента экономических расследований по городу Алматы, передает zakon.kz.

14 февраля текущего года Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Даулет Акылбеков представил коллективу ДЭР по городу Алматы нового руководителя Департамента, сообщили в пресс-службе ДЭР.

В соответствии с приказом первого заместителя премьер-министра – министра финансов Алихана Смаилова, на данную должность назначен Алтынбаев Али Сапаргалиевич.

Кроме того, приказом председателя КФМ МФ РК, также назначен заместитель руководителя ДЭР по городу Алматы Жузенов Бахтияр Абаевич.

Представляя нового руководителя, Даулет Акылбеков отметил слаженную работу Департамента и пожелал эффективной и результативной работы при реализации задач, поставленных руководством комитета.

Алтынбаев Али трудовую деятельность начал в 2001 году в налоговой службе. Различные годы занимал должности: инспектора, руководителя отдела, управления.

С апреля 2019 года до сегодняшнего назначения работал заместителем руководителя ДГД по городу Алматы КГД МФ РК.


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