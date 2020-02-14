Родом из детства

Это не потенциальная, а явная опасность. В учебных заведениях с такой психически нездоровой обстановкой высока вероятность трагедии.

Буллинг. Или новое название старой проблемы. Что это? Кто еще не знал, объясним, это травля в подростковой среде. Наверное, каждый, кто прошел школьный период, не раз был свидетелем подобного поведения сверстников.

Смешные (на чей-то взгляд) фамилия или имя, торчащие уши или еще какая-либо особенность тела, возможно даже необычное хобби, вполне могут стать причиной для насмешек или травли ребенка. Несовершеннолетние, со свойственной им жестокостью (в силу возраста и недопонимания последствий) могут превратить в ад жизнь подростка. Вот что такое буллинг.

- Вопрос в том, что пережить это трудно. Поэтому я знаю, что такое буллинг, - рассказывает свои воспоминания из детства президент общественного фонда ОФ "Ұлағатты жанұя" Марианна Гурина.

Последствия же подобных действий потом могут отражаться в полицейских сводках. В лучшем случае в форме побегов из семьи или учебного заведения, в худшем - в виде суицидов или, напротив, массовых убийств.

Вывод очевиден, буллинг — это не потенциальная, а явная опасность. В учебных заведениях с такой психически нездоровой обстановкой высока вероятность трагедии. Что же делают сейчас преподаватели и администрации школ? Как показывает практика, что их реакция на подобные случаи, порой, не менее опасна, чем сам буллинг.

- Я пыталась сначала жаловаться учителям. Но они просто не реагировали. Говорили, ты должна сама с этим как то разобраться, - говорит тринадцатилетняя ученица 7 класса одной из алматинских школ по имени Вика.

Драки, поножовщины, оскорбления, байкоты. И все это наши дети. Могут ли что-то изменить взрослые? И насколько они настойчивы в этом? Выясняли корреспонденты "Первого канала "Евразия". Смотрите в программе "Аналитика" в это воскресенье, 14 февраля в 20:00.

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