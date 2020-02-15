Казахстанские ватерполисты поедут на Олимпиаду в Токио

Международная федерация плавания зачла результаты чемпионата Азии 2018 года.

Казахстанские ватерполисты квалифицировались на Олимпиаду в Токио 2020, сообщает zakon.kz.

Это стало возможным из-за того, что Международная федерация плавания зачла результаты чемпионата Азии 2018 года.

Причиной этого шага стал отказ Казахстана проводить чемпионат Азии, который должен был состояться на этой неделе. Решение было принято из-за угрозы коронавируса.

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